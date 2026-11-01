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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تجدد اعتماد 24 منشأة للرعاية الأولية خارج محافظات التأمين الصحي الشامل

منشأة للرعاية الأولية
منشأة للرعاية الأولية
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجديد اعتماد لـ19 منشأة رعاية أولية ومنح الاعتماد لـ5 منشآت جديدة وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليصبح إجمالي المنشآت الجديدة المعتمدة خارج محافظات التأمين الصحي الشامل 24 منشأة.

ويصل بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 253 منشأة رعاية أولية وإجمالي المنشآت المجدد اعتمادها إلى 62 منشأة خارج محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى والتوسع في اعتماد منشآت الرعاية الأولية.

 التوسع في اعتماد منشآت الرعاية الأولية

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التوسع في اعتماد منشآت الرعاية الأولية وتجديد اعتمادها يعكس التزام الوزارة بتطوير مستوى الخدمات وضمان تقديم رعاية آمنة وذات جودة، مشيراً إلى أن الرعاية الأولية تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين وأحد الركائز الأساسية لبناء نظام صحي متكامل ومستدام، وأن الاعتماد مسؤولية مستمرة للحفاظ على جودة الأداء ورفع كفاءة الخدمات بما يسهم في تهيئة المنشآت للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة إن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة أداء منشآت الرعاية الأولية وتذليل التحديات بما يضمن استدامة الالتزام بمعايير الجودة وتحسين تجربة المواطنين.

ووافقت لجنة الهيئة على تجديد الاعتماد المبدئي لـ19 منشأة موزعة على ثماني محافظات شملت وحدات طب أسرة في بني سويف وكفر الشيخ والقليوبية والبحيرة وأسيوط والمنوفية والإسكندرية والغربية، كما منحت الاعتماد المبدئي لخمس منشآت جديدة في بني سويف والمنوفية وسوهاج والقاهرة.

الصحة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة والسكان رعاية أولية الخدمات الصحية

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