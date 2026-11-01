القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) ، وضبط بحوزته (قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتبين عدم حيازته لأسلحة بيضاء أخرى ، وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها بقصد الترويج لبيع السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





