سقوط أدمن صفحة بيع طائرات درون بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص بمطروح لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع طائرات "درون" بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع طائرات "درون" بمقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وتبين عدم حيازته أى طائرات "درون" وبمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على راغبى شراء طائرات "الدرون" ، وطلب مبالغ مالية منهم وغلق هاتفه عقب تحويل المبالغ المالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.