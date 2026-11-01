مصرع 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل مقابر درنكة بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، إثر انهيار حفرة عليهم أثناء قيامهم بأعمال التنقيب عن الآثار داخل منطقة مقابر درنكة التابعة لمركز أسيوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط إخطارًا يفيد بوقوع حادث انهيار حفرة على عدد من الأشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة مقابر درنكة، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى استخراج جثمان أحد الضحايا، فيما تتواصل أعمال البحث عن جثامين الأشخاص الثلاثة الآخرين أسفل الأنقاض.

وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.