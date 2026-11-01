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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع يورتشيتش لخلافة عموته

يورتشيتش
يورتشيتش
علا محمد

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، لتولي القيادة الفنية للفريق، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها الحسين عموتة بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمود شوقي، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا توجد أي مفاوضات من جانب الأهلي مع يورتشيتش، مؤكدًا أن النادي لم يدخل في محادثات مع أي مدرب، سواء محلي أو أجنبي، خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تعقد أي اجتماع لمناقشة مستقبل الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن موقف المسؤولين واضح بشأن استمرار دعم المدير الفني ومنحه الثقة حتى آخر لحظة.

وأكد شوقي أن إدارة الأهلي تتمسك بدعم عموتة في الوقت الحالي، رغم حالة عدم الرضا عن الأداء التي ظهرت بين جماهير الفريق، ولا توجد تحركات رسمية للتعاقد مع مدرب جديد.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت في الدوري

كان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.

مفاوضات الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بطولة كأس مصر الأهلي الدوري الممتاز عموتة

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