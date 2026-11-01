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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد موجة الغضب.. محمد العدل يطالب جماهير الأهلي بمساندة المنظومة بالكامل

محمد العدل
محمد العدل
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، طالبهم خلالها بطي صفحة الانتقادات والغضب، والعودة إلى مساندة الفريق والإدارة والجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خلاص كلنا انفعلنا وقلنا وجهة نظرنا في المدرب والفريق والإدارة، وطلعنا شحنات الغضب اللي جوانا، وعبرنا للإدارة عما يجول بخاطرنا، تأخد منه ما تراه مناسبًا وتترك ما لا يفيد من وجهة نظرها، أو تتركه كله».

وأضاف: «الآن علينا أن نعود إلى ما كنا عليه، إذا كنا أهلاوية بحق، الدعم الكامل لكل من في المنظومة، إدارة وجهاز ولاعبين، ليظل الأهلي فوق الجميع، وفوق محاولة إثبات وجهة نظرنا».

وتابع: «وأربأ أن يقال على لاعب ما زال يرتدي فانلة الأهلي فليرحل إذا أراد، غير مأسوف عليه، فلنذكر لكل لاعب فرحة أهداها لنا في يوم من الأيام».

واختتم محمد العدل رسالته قائلًا: «شكرًا لتفهمكم، وليظل الأهلي فوق الجميع، والقادم أجمل بدعمكم بإذن الله».

تأتي رسالة رئيس قناة الأهلي السابق في أعقاب حالة الغضب والانتقادات التي عبرت عنها جماهير القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، على خلفية تراجع بعض النتائج والأداء، والجدل المثار حول مستوى الفريق والجهاز الفني والإدارة.

كان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان السكة الحديد قد حجز مقعده في دور الـ32 عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد جماهيره، التي تترقب ظهور الفريق بصورة قوية خلال المرحلة المقبلة.

المنتج الفني محمد العدل محمد العدل رئيس قناة الأهلي الدوري المصري المقاولون العرب والقناة موعد مباراة الأهلي السكة الحديد

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