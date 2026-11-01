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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبوريدة يدعم محمد صلاح في مباراة طرابزون ضد غازي عنتاب بالدوري التركي

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
عبدالله هشام

حضر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في مدرجات مباراة طرابزون أمام غازي عنتاب في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق طرابزون التركي وجود النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في الخط الأمامي، ليقود طموحات فريقه في مواصلة الانتصارات وحصد ثلاث نقاط جديدة.

جاء تشكيل طرابزون سبور أمام غازي عنتاب كالتالي:

أونانا، بينا، نوايو، سافيتش، كابرال، فابينيو، مليح، محمد صلاح، موتشي، سافيولو، أونواتشو.

ويدخل طرابزون سبور المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 19 نقطة، بعدما قدم مستويات هجومية مميزة خلال الجولات الماضية.

وذكرت صحيفة «61saat» التركية أن الفريق سجل 22 هدفًا خلال أول 9 جولات من المسابقة، ليحتل المركز الثاني في قائمة أقوى هجمات الدوري، خلف فنربخشة صاحب الـ23 هدفًا.

وجاءت هذه الحصيلة بعد فوز طرابزون سبور المثير على تشايكور ريزيسبور بنتيجة 4-3، ليحقق الفريق أفضل سجل تهديفي له خلال أول 9 جولات منذ موسم 2010-2011، عندما سجل 23 هدفًا في الفترة نفسها.

الدوري التركي اتحاد الكرة طرابزون سبور محمد صلاح هاني أبو ريدة

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