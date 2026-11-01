قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا في قبضة الفوضى.. ليلة عصيبة بين النهب والمولوتوف وإصابة 100 شرطي| صور
بتوجيهات رئاسية.. مدبولي يتابع آليات تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة" والتوسع بها بالمباني الحكومية
60 عامًا في خدمة الوطن.. علاء مبارك عن والده: تحمل الابتلاء بشجاعة وصبر وإيمان
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الخارجية يوقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي
توقيع اتفاقية إنشاء دار مكتبة الإسكندرية للابتكار والمعرفة ببرج العرب
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك
أسعار الذهب الآن في مصر .. كم يبلغ سعر عيار 21؟
تميم: الولايات المتحدة ترسل 3 مليارات دولار إلى العراق على شكل 6 وجبات
فرنسا تعتقل 770 شخصا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب اليوم في مصر مساء الأحد.. عيار 21 يتراجع إلى 6140 جنيهًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«جيل بكرة».. تنسيقية شباب الأحزاب ترعى موهبة ميار عثمان وتعيد طارق بائع الأنابيب إلى المدرسة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

في إطار جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لرعاية النشء ودعم قدرات الأطفال، تبرز حكايتا ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي، والطفل طارق أحمد إبراهيم، المعروف إعلاميًا بـ«بائع أنابيب الغاز»، باعتبارهما نموذجين يعكسان أهمية اكتشاف المواهب، ودعم الأطفال، وضمان حقهم في التعليم.

ميار عثمان.. نموذج للتميز بالقراءة

حققت ميار عثمان إنجازًا في تحدي القراءة العربي، لتقدم نموذجًا لأهمية القراءة في تنمية الوعي والمعرفة، ودور رعاية المواهب في تمكين الأطفال من تنمية قدراتهم وتحقيق التميز.

طارق إبراهيم.. دعم الأسرة وإعادته إلى التعليم

في المقابل، كشفت قصة الطفل طارق أحمد إبراهيم عن ظروف معيشية دفعته إلى العمل بائعًا لأنابيب الغاز لمساعدة أسرته، ما أدى إلى ابتعاده عن الدراسة.

وفي هذا السياق، تبنت التنسيقية دعم الطفل وأسرته، من خلال زيارة منزل الأسرة والوقوف على احتياجاتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة طارق إلى المدرسة، والعمل على توفير مصدر دخل ثابت ومستدام للأسرة، بما يدعم استقرارها ويتيح له استكمال تعليمه.

«جيل بكرة».. رعاية متكاملة لبناء المستقبل

تعكس الحالتان أهمية تعدد مسارات رعاية النشء؛ بين اكتشاف المواهب وتنميتها، والتدخل لدعم الأطفال الذين تحول ظروفهم دون مواصلة التعليم.

وتنطلق رسالة مبادرة «جيل بكرة» من مبدأ إتاحة الفرص أمام جميع الأطفال، ورعاية قدراتهم، وتوفير الظروف التي تساعدهم على التعلم والمشاركة وتحقيق طموحاتهم، انطلاقًا من أن الاستثمار في النشء هو استثمار في مستقبل المجتمع.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدرات الأطفال بائع أنابيب الغاز ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

عضو غرفة التطوير العقاري

عضو غرفة التطوير العقاري يشيد بجهود الحكومة لدعم وتنظيم السوق العقاري

الدكتور أحمد طه،رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: حماية المريض وحماية الطبيب ليستا هدفين متعارضين

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

الرئيس السيسي يوجه بأهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد