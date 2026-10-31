رئيس الوفد يشارك في احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب بختام البرامج التدريبية لعام 2026

شارك الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد في احتفالية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بختام البرامج التدريبية لعام 2026، وتخريج دفعة جديدة من الشباب المشاركين في برامجها التأهيلية، وذلك على مسرح الجمهورية في حضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

تأهيل الكوادر الشبابية

وتأتي الاحتفالية المنعقدة الآن تتويجًا لجهود التنسيقية في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية المعارف السياسية والبرلمانية، وتعزيز المهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في العمل العام وصناعة القرار.

خريجو برنامج تدريب التنسيقية

وتتضمن فعاليات الاحتفالية تخريج المشاركين في البرنامج التأهيلي للأعضاء الجدد، والدفعة الأولى من برنامج المساعد البرلماني، إلى جانب استعراض أبرز محطات التجربة التدريبية وما تضمنته من محاور معرفية وتطبيقية وورش عمل، أسهمت في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز خبراتهم.