بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطورات التعاون مع إيطاليا لإنشاء ١٠٠ مدرسة في مصر للتعليم الفني، موضحًا أن الهدف هو مضاعفة عدد تلك المدارس في غضون عامين.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير تطورات التعاون مع ألمانيا في مجال تجهيز ٥٠ مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وإنشاء مراكز تميز يتولى الجانب الألماني تشييدها والإشراف على عملياتها التعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، تطورات نسب الحضور بمراحل التعليم المختلفة في كافة محافظات الجمهورية في العام الدراسي ٢٠٢٦-٢٠٢٧ ، موضحاً أن متوسط نسبة الحضور قد بلغت ٩١،٦٪؜.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

و شهد الاجتماع استعرضاً لآليات التنسيق المؤسسي بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج المُشتركة بين الوزارتين.

وعلى جانب آخر ، يكرم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم اليوم الطالبة ميار محمد رجب عثمان الفائزة بالمركز الأول في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في دورتها العاشرة

كما يكرم الوزير محمد عبد اللطيف ، مدرسة الشهيد محمود المغربي الفائزة بالمركز الثاني في المسابقة من فئة "المدرسة المتميزة"