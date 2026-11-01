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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارة فضيلته لمناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة
رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارة فضيلته لمناقشة رسالة دكتوراه بالجامعة
إيمان طلعت

استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأحد،  فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، خلال زيارته للجامعة؛ لمناقشة رسالة دكتوراه، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين دار الإفتاء المصرية والجامعة، وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والبحثية.

وأكد مفتي الجمهورية، أهمية تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وجامعة الزقازيق، بما يدعم التكامل بين المؤسسات الدينية والأكاديمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والبحثية في دراسة القضايا المعاصرة ومعالجتها، مشيرًا إلى أهمية توظيف المعرفة الأكاديمية والخبرات الشرعية في تقديم رؤى علمية تسهم في خدمة المجتمع.

واستعرض فضيلته جهود دار الإفتاء المصرية في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير العمل الإفتائي، مشيرًا إلى قرب إطلاق المرجع الإفتائي الرقمي الدولي «حَصِين»، باعتباره مشروعًا رقميًّا متكاملًا يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إتاحة المعرفة الشرعية والإفتائية الموثوقة وخدمة الباحثين والجمهور، بما يعكس توجه دار الافتاء نحو الاستفادة من أدوات التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل الإفتائي.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، عن تقديره لزيارة فضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور العلمي والمجتمعي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الرشيد ومواجهة القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة البحثية وتبادل الخبرات بين الجانبين.

رئيس جامعة الزقازيق مفتي الجمهورية الافتاء

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