الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان: شرف العمل وقيمة الإنتاج

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة الموافق: ٢٦/جمادى الأولى ١٤٤٨هـ - ٦/نوفمبر ٢٠٢٦م بعنوان: «شرف العمل وقيمة الإنتاج»، الهدف المراد توصيله:《ترسيخ قيمة العمل، وتعزيز ثقافة الإتقان والإنتاج والاعتماد على الذات، وتشجيع المنتج الوطني، وإبراز أثر ذلك في بناء الدول وصناعة الحضارة》

خطبة الجمعة بعنوان: شرف العمل وقيمة الإنتاج

لا ينظر الإسلام إلى العمل على أنه مجرد وسيلة لتحصيل المال، أو ضرورة تفرضها مطالب الحياة؛ بل يرفعه إلى منزلة سامية، ويجعله ميدانًا من ميادين التعبد لله تعالى، وطريقًا من طرق عمارة الأرض، وتحقيق مصالح العباد، وصيانة كرامة الإنسان؛ فالإسلام دين العمل والبناء والإنتاج، لا يعرف التواكل ولا يقر البطالة، ولا يفصل بين صلاح الدين وصلاح الدنيا؛ بل يجعل السعي في طلب الرزق الحلال، وأداء الحقوق، وتحقيق النفع للناس، من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه، متى صلحت النية واستقامت الوسيلة.

ومن هذا المنطلق، تتجلى قدسية العمل في الإسلام من خلال جملة من المعاني والأصول الشرعية، على النحو التالي:

أولًا: تكليف الإنسان بعمارة الأرض وجعْل ذلك من مقتضيات وجوده فيها

لم يخلق الله تعالى الإنسان ليكون عالة على غيره، أو عنصرًا معطلًا عن البناء والعطاء، وإنما جعله خليفة في الأرض، وسخر له من أسباب الحياة ما يعينه على عمارتها والانتفاع بخيراتها؛ قال الله تعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیهَا} [هود: ٦١]، قال النسفي: " {وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیهَا} وَجَعَلَكُمْ عُمَّارَهَا وَأَرَادَ مِنْكُمْ عِمَارَتَهَا" [مدارك التنزيل وحقائق التأويل]، وذكر ابن كثير أن معنى الآية: "جعلكم عُمَّارًا تعمرونها وتستغلونها" [تفسير ابن كثير].

وهذا المعنى يفتح أمام الإنسان أفقًا واسعًا لفهم رسالته في الحياة؛ فعمارة الأرض لا تقتصر على تشييد المباني، وإنما تشمل كل عمل نافع يحفظ مصالح الناس، ويطور حياتهم، ويستخرج خيرات الأرض، ويقيم أسباب الحضارة، من زراعة وصناعة وتجارة وتعليم وطب وسائر المهن والحرف، وبذلك يصبح العمل النافع صورة من صور الوفاء بالأمانة التي كُلِّف الإنسان بحملها، وشاهدًا على قيامه بمسؤوليته في الحياة.

ثانيًا: السعي لطلب الرزق من مقتضيات شكر النعمة وحسن التوكل على الله

لم يجعل الإسلام التوكل على الله ذريعة إلى ترك الأسباب، أو انتظار الرزق من غير سعي، وإنما جمع بين الاعتماد على الله والأخذ بالأسباب المشروعة؛ قال الله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِی جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولࣰا فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزۡقِهِۦۖ وَإِلَیۡهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك: ١٥].

قال ابن كثير: {فَٱمۡشُوا۟ فِی مَنَاكِبِهَا} أي: سافروا في أقطار الأرض، وترددوا في أرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، ثم قرر قاعدة جليلة بقوله: "السعي في السبب لا ينافي التوكل"؛ فالأخذ بالأسباب لا يتعارض مع اعتماد القلب على الله، بل هو من تمام العبودية له سبحانه [تفسير ابن كثير].

ويتأكد هذا المعنى في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِیَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُوا۟ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِیرࣰا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ} [الجمعة: ١٠]، فقد جاء التوجيه القرآني بالانتشار في الأرض وابتغاء الرزق عقب أداء صلاة الجمعة، ليبين أن العبادة والعمل ليسا طريقين متعارضين، وأن أداء حق الله في العبادة لا يمنع من مباشرة مصالح الحياة وطلب الرزق الحلال.

وبيّن القرطبي معنى الآية فقال: "إِذَا فَرَغْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِي حَوَائِجِكُمْ، {وَٱبۡتَغُوا۟ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ} أَيْ مِنْ رِزْقِهِ" [الجامع لأحكام القرآن].

وختمت الآية بالأمر بكثرة ذكر الله؛ لتبقى صلة العبد بربه حاضرة في أثناء سعيه، فلا تشغله التجارة عن الطاعة، ولا يستغرقه طلب الرزق حتى ينسى الغاية التي خُلق من أجلها.

ثالثًا: قيمة العمل تظهر في صدقه وإتقانه وتحمل الإنسان لمسئوليته

لم يكتف الإسلام بتوجيه الإنسان إلى العمل، وإنما جعله مسئولًا عن عمله، وحثَّه على أن يكون عملًا صالحًا نافعًا، بعيدًا عن الفساد والتقصير؛ قال الله تعالى: {وَقُلِ ٱعۡمَلُوا۟ فَسَیَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَیۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ} [التوبة: ١٠٥].

وقد جاءت الآية في سياق الحديث عن الذين اعترفوا بذنوبهم ورجوا توبة الله عليهم، ثم وجّههم سبحانه إلى العمل الصالح، وفسر الإمام ابن كثير قوله تعالى: {وَقُلِ ٱعۡمَلُوا۟} بقوله: أي اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه واجتناب معاصيه.

وفي الآية تربية للإنسان على استشعار الرقابة الإلهية، وتحمل مسؤولية ما يصدر عنه؛ فالعمل ليس مجرد حركة يؤديها الإنسان، وإنما أمانة يسأل عنها، وآثار تظل شاهدة عليه، كما أن قوله تعالى: {وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ} يلفت النظر إلى ظهور الأعمال وآثارها في واقع الناس؛ فالمجتمع ينتفع بالعمل الصالح، ويتضرر بالعمل الفاسد، ولا يستوي من يبني مصالحه بمن يهدمها أو يعطلها.

رابعًا: كرامة الكسب من عمل اليد وفضيلة الاستغناء عن سؤال الناس

رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأن العمل والكسب الحلال، وجعل الاعتماد على النفس وطلب الرزق من أبواب العزة وصيانة الكرامة؛ فعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ» [رواه البخاري].

وفي هذا الحديث إشادة بالكسب الذي يتحقق بجهد الإنسان وسعيه، وإعلاء لشأن العمل مهما كان نوعه، ما دام حلالًا نافعًا، ويكفي في بيان شرفه أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بنبي من أنبياء الله، وهو داود عليه السلام، الذي كان مع ما آتاه الله من الملك والنبوة يأكل من عمل يده؛ ليعلم الناس أن الشرف ليس في ترك العمل استعلاءً، ولا في انتظار عطاء الآخرين، وإنما في السعي الحلال والاستغناء عن سؤال الناس.

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» [رواه أحمد].

والبيع المبرور هو البيع السالم من الغش والخيانة والمخالفات الشرعية؛ فلا يكفي أن يحقق الإنسان ربحًا، وإنما العبرة بأن يكون كسبه طيبًا، ووسيلته مستقيمة، وذمته بريئة من الاعتداء على حقوق الآخرين.

ويؤكد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» [رواه البخاري].

ففي الحديث تربية على عزة النفس، ورفض البطالة والتواكل، وإدراك أن العمل الشريف لا تنقص قيمته لبساطته، وأن الكسب المتواضع من طريق حلال خير من ذل السؤال، وأن كرامة الإنسان مصونة بعمله واجتهاده.