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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ بني سويف لمتابعة لجان الفتوى وبرامج التوعية

أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ بني سويف لمتابعة لجان الفتوى وبرامج التوعية التي ينفِّذها وعاظ الأزهر بالمحافظة
أمين البحوث الإسلامية يتفقد منطقة وعظ بني سويف لمتابعة لجان الفتوى وبرامج التوعية التي ينفِّذها وعاظ الأزهر بالمحافظة
إيمان طلعت

تفقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، منطقة وعظ الأزهر بمحافظة بني سويف، وذلك خلال زيارته للمحافظة للمشاركة في فعاليات الأسبوع الدعوي السادس والعشرين بجامعة بني سويف، لمتابعة الخطط الدعوية والوقوف على مدى إنجاز الوعاظ للمهام المكلفين بها، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية في جميع المحافظات.

واطَّلع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلال الزيارة، على سير العمل بلجنة الفتوى بالمنطقة، وتابع جهودها في استقبال استفسارات المواطنين والإجابة عن تساؤلاتهم، كما اطّلع على سجلات الفتاوى الواردة وما تتضمنه من قضايا تشغل المواطنين، والتقارير التي يعدّها الوعاظ حول القضايا المجتمعية التي تواجههم خلال أداء عملهم الدعوي، ومدى ارتباطها باحتياجات المجتمع؛ بما يسهم في تطوير المعالجة الدعوية لهذه القضايا، وتقديم رؤى علمية وشرعية مناسبة بشأنها.

وأكد فضيلته أن إدارات الوعظ تمثل إحدى الركائز الأساسية في تنفيذ رسالة الأزهر الشريف الدعوية والتوعوية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، والتفاعل مع قضايا المجتمع واحتياجاته الفكرية والدينية، مضيفًا ضرورة التزام الجميع بالعمل بروح الفريق، وتنفيذ الخطط الدعوية، وقياس أثر الأنشطة والبرامج المنفذة على أرض الواقع؛ لأن العمل الدعوي أمانة، وعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية العظيمة.

يُذكر أن فعاليات الأسبوع الدعوي السادس والعشرين بجامعة بني سويف تستمر على مدار خمسة أيام، من اليوم الأحد وحتى الخميس القادم، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، حيث تتناول الندوات عددًا من الموضوعات، هي: «الإيمان: مفهومه وأركانه»، و«الإيمان ودوره في التوجيه»، و«الإيمان وتحقيق العمران»، و«الإيمان وبناء الإنسان»، و«الإيمان والروابط الاجتماعية»

أمين البحوث الإسلامية منطقة وعظ بني سويف وعاظ الأزهر

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