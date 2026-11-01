قرار جديد من عموتة بشأن تشكيل الأهلي في كأس مصر وكأس العاصمة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن خطط المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، بشأن تشكيل الفريق خلال مواجهتي المقاولون العرب والسكة الحديد في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عموتة يرغب في خوض مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر، ومواجهة السكة الحديد في كأس مصر، بالعناصر الأساسية للفريق، دون الاعتماد على البدلاء فقط.

وأضاف أن محمد عبد الله، لاعب الأهلي، قد يحصل على فرصة للمشاركة خلال المباريات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منح الفرصة لبعض العناصر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الأهلي في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان السكة الحديد قد حجز مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، من أجل المنافسة على لقب كأس مصر، وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.