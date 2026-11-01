الجمعة البيضاء 2026.. تخفيضات تنتظر المواطنين وغرامة مليوني جنيه لمواجهة العروض الوهمية

مع اقتراب موسم الجمعة البيضاء خلال شهر نوفمبر، تتزايد تطلعات المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية على مختلف السلع، وسط أهمية التأكد من جدية الخصومات وعدم الوقوع ضحية للإعلانات المضللة أو التخفيضات الوهمية.

حماية المستهلك تكشف ضوابط الجمعة البيضاء 2026.. وعقوبات تصل إلى مليوني جنيه



وأعلن جهاز حماية المستهلك مجموعة من الضوابط التي تستهدف تعزيز الشفافية في الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والتجار.

وقال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يدعم مواسم التخفيضات، وعلى رأسها موسم الجمعة البيضاء، لما تمثله من فرصة أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية، فضلًا عن دورها في تنشيط حركة المبيعات ومساعدة التجار والشركات على تصريف المخزون.

وأضاف الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز وضع ضوابط تضمن جدية العروض ومصداقيتها، وتلزم التجار بالإعلان بوضوح عن السعر قبل الخصم وبعده، بما يتيح للمستهلك التعرف على القيمة الحقيقية للتخفيض.

الجمعة البيضاء



وأوضح أن التحقق من جدية الخصومات يمكن أن يتم من خلال مراجعة الفواتير السابقة للسلعة، سواء لدى التاجر أو عبر المنصات الرقمية، للتأكد من أن السعر المعلن قبل الخصم يعكس السعر الفعلي الذي كانت تُباع به السلعة.

حماية المستهلك تحذر من شروط الخصومات المخالفة

وشدد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك على ضرورة التزام التجار بالشفافية عند الإعلان عن العروض الترويجية، موضحًا أن فرض حد أدنى للمشتريات للاستفادة من التخفيض يُعد قيدًا مخالفًا لقانون حماية المستهلك، وفقًا لما أعلنه الجهاز.

وأكد الجزار أن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع قائمة طوال العام، سواء خلال مواسم التخفيضات أو خارجها، ولا يجوز للتاجر أو الشركة حرمان المواطنين من هذه الحقوق بحجة المشاركة في موسم الجمعة البيضاء أو تقديم عروض خاصة.

غرفة عمليات لمراقبة التخفيضات في المحال والمنصات الإلكترونية

وأشار الجزار إلى أن جهاز حماية المستهلك أنشأ غرفة عمليات مركزية لمتابعة عروض التخفيضات خلال الموسم، تشمل مراقبة المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال المرصد الإعلاني التابع للجهاز، إلى جانب متابعة العروض المنشورة عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن الجهاز كلف مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية بفحص التخفيضات المعلنة في المحال التجارية، والتأكد من جديتها ومدى التزام التجار بالضوابط القانونية المنظمة للعروض.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه بسبب التخفيضات الوهمية

وأكد المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك يحدد عقوبات للإعلانات المضللة والممارسات الخادعة، تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج، أيهما أكبر، وفقًا لما أوضحه خلال المداخلة.

ودعا الجزار التجار والشركات إلى الالتزام بالقواعد المنظمة لموسم الجمعة البيضاء، والإعلان عن تخفيضات حقيقية تعكس الأسعار الفعلية للسلع، بما يضمن استفادة المواطنين من العروض، ويحافظ على حقوقهم، ويسهم في الوقت نفسه في تنشيط حركة التجارة وتصريف المخزون داخل الأسواق.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يقدم نصائح مهمة قبل الشراء



أكد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أهمية عدم التسرع في شراء الأجهزة الكهربائية، مشدداً على ضرورة أن يقتصر الشراء على الأجهزة التي يحتاجها المواطن بالفعل خلال الفترة الحالية، حتى يتمكن من استخدامها والاستفادة منها وتفعيل الضمان الخاص بها، بما يضمن الحفاظ على حقوقه وحمايته.

وقال سدرة، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، أن أسعار الأجهزة الكهربائية خلال عامي 2023 و2024 كانت أعلى من مستوياتها الحالية، مشيراً إلى أن بعض المواطنين اتجهوا خلال تلك الفترة إلى شراء الأجهزة مبكراً، خوفاً من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

استمرار العملية الإنتاجية

وتابع أن تحديد السعر العادل للأجهزة الكهربائية يرتبط بتكلفة التصنيع، حيث يتولى المصنع تحديد سعر المنتج وفقاً لتكاليف الإنتاج، مع ضرورة احتساب هامش ربح مناسب يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

الجمعة البيضاء تحرك سوق الملابس.. وتخفيضات من 10 إلى 20% على الموديلات الجديدة



كشف خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، عن تراجع حركة الإقبال على شراء الملابس خلال الفترة الأخيرة، بعد انتعاشة شهدها السوق في الفترة من مارس إلى مايو الماضي، تزامنت مع الأعياد والمناسبات، وهو ما دفع التجار إلى طرح عروض وتخفيضات بهدف تحفيز المستهلكين وتنشيط المبيعات مجددًا.

وقل فايد، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن انطلاقة الموسم الشتوي شهدت تقديم عروض وخصومات بالتزامن مع الجمعة البيضاء، مشيرًا إلى أن التخفيضات على المجموعات الشتوية الجديدة من المتوقع أن تتراوح بين 10% و20%، نظرًا لارتفاع تكلفة طرح البضائع الجديدة وعدم قدرة التجار على تقديم نسب خصم كبيرة في بداية الموسم.

مواصلة العمل

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أصحاب محال الملابس يواجهون تحديات في ظل التغيرات التي تشهدها حركة البيع والشراء، مؤكدًا أن استمرار النشاط التجاري يتطلب تحقيق توازن بين تقديم أسعار مناسبة للمستهلك والحفاظ على هامش ربح يضمن للتجار القدرة على مواصلة العمل وتوفير المنتجات في الأسواق.