تصل لـ 50%.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة يحدد موعد انخفاض الأسعار

توقع خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل، مع إمكانية تراجعها بالتزامن مع موسم التخفيضات تصل لـ 50% الذي يبدأ خلال نوفمبر، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الوقود لن يدفع نحو زيادة الأسعار.

وأوضح فايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti"، تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن التوقعات السابقة بارتفاع أسعار الملابس نتيجة زيادة أسعار البنزين لم تتحقق، موضحًا أنه سبق وحذر من تلك الشائعات.

وأضاف أن أسعار الملابس «هتثبت وهتنزل كمان»، لافتًا إلى أن السوق يستعد لموسم التخفيضات خلال شهر نوفمبر، بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء، موضحًا أن وجود مخزون من الملابس الشتوية من الموسم الماضي سيدفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة للتخلص من البضاعة الراكدة، قائلًا: «أول ما ندخل شهر 11 التاجر مش هيفرش البضاعة الجديدة، هيفرش القديم ويدي خصم عالي كبير مش هيقل عن 50%».

وأشار إلى أن الخصومات على الملابس الجديدة ستكون أقل، وقد تتراوح بين 10% و20%، موضحًا أن التجار في بداية الموسم لا يستطيعون تقديم تخفيضات كبيرة على البضائع الجديدة.

وأكد فايد أن التجار يواجهون تحديات مرتبطة بحركة السوق، قائلًا: «لازم التاجر في الآخر يكمل المرحلة اللي هو فيها ويحاول يعدي المشكلة اللي عنده»، مشددًا في الوقت نفسه على أن استمرار التاجر وتحقيق هامش ربح مناسب يمثلان ضرورة لاستمرار إتاحة السلع للمستهلكين.

وشدد رئيس شعبة الملابس الجاهزة على أن التخفيضات المرتقبة خلال موسم نوفمبر ستكون حقيقية، داعيًا إلى متابعة الأسعار قبل وأثناء فترات الخصم للتأكد من نسب التخفيض المعلنة، قائلاً: «الخصومات دي طبعًا حقيقية، وأنا بطالب بنزول كاميرات الشارع وتشوف الأسعار».

كما وجه نصيحة للمستهلكين بضرورة الحصول على فواتير عند شراء الملابس، موضحًا أن الفاتورة تضمن حق العميل في حالة رغبته في إرجاع المنتج أو وجود أي مشكلة تتعلق بعملية الشراء، وأكد: «بطالب إن الزبون ياخد فاتورة، دي مهمة، يبقى حقه معايا عشان منتج عايز يرجعه أو أي شيء يكون معاه فاتورة ويقدر يرجعه».