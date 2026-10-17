قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج الأكاديمية العسكرية ترسم خارطة طريق لبناء الكوادر القيادية
تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية حلوان
نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
بكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية
أهلها معروفين بالكرم.. مكانة مصر الاقتصادية في قصة سيدنا يوسف
حمزة عبد الكريم يقود برشلونة أتلتيك للفوز على أوتيبو في الدوري الإسباني
بكري: لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن
لامين يامال يقود برشلونة للتفوق على ريال بيتيس 2-1 في الشوط الأول
الرئيس السيسي لا يمنع.. بكري: الدستور يعطي الحق لأي مواطن في الترشح لانتخابات الرئاسة
سعر انبوبة الغاز اليوم
رجل استثنائي.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع خلال حكم مصر
مصطفى بكري: الرئيس السيسي رجل صادق ويحترم الدستور والشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصل لـ 50%.. رئيس شعبة الملابس الجاهزة يحدد موعد انخفاض الأسعار

شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة
شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة
محمود زيدان

توقع خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الملابس خلال الموسم الشتوي المقبل، مع إمكانية تراجعها بالتزامن مع موسم التخفيضات تصل لـ 50% الذي يبدأ خلال نوفمبر، مؤكدًا أن تثبيت أسعار الوقود لن يدفع نحو زيادة الأسعار.

وأوضح فايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن mti"، تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن التوقعات السابقة بارتفاع أسعار الملابس نتيجة زيادة أسعار البنزين لم تتحقق، موضحًا أنه سبق وحذر من تلك الشائعات.

وأضاف أن أسعار الملابس «هتثبت وهتنزل كمان»، لافتًا إلى أن السوق يستعد لموسم التخفيضات خلال شهر نوفمبر، بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء، موضحًا أن وجود مخزون من الملابس الشتوية من الموسم الماضي سيدفع التجار إلى تقديم خصومات كبيرة للتخلص من البضاعة الراكدة، قائلًا: «أول ما ندخل شهر 11 التاجر مش هيفرش البضاعة الجديدة، هيفرش القديم ويدي خصم عالي كبير مش هيقل عن 50%».

وأشار إلى أن الخصومات على الملابس الجديدة ستكون أقل، وقد تتراوح بين 10% و20%، موضحًا أن التجار في بداية الموسم لا يستطيعون تقديم تخفيضات كبيرة على البضائع الجديدة.

وأكد فايد أن التجار يواجهون تحديات مرتبطة بحركة السوق، قائلًا: «لازم التاجر في الآخر يكمل المرحلة اللي هو فيها ويحاول يعدي المشكلة اللي عنده»، مشددًا في الوقت نفسه على أن استمرار التاجر وتحقيق هامش ربح مناسب يمثلان ضرورة لاستمرار إتاحة السلع للمستهلكين.

وشدد رئيس شعبة الملابس الجاهزة على أن التخفيضات المرتقبة خلال موسم نوفمبر ستكون حقيقية، داعيًا إلى متابعة الأسعار قبل وأثناء فترات الخصم للتأكد من نسب التخفيض المعلنة، قائلاً: «الخصومات دي طبعًا حقيقية، وأنا بطالب بنزول كاميرات الشارع وتشوف الأسعار».

كما وجه نصيحة للمستهلكين بضرورة الحصول على فواتير عند شراء الملابس، موضحًا أن الفاتورة تضمن حق العميل في حالة رغبته في إرجاع المنتج أو وجود أي مشكلة تتعلق بعملية الشراء، وأكد: «بطالب إن الزبون ياخد فاتورة، دي مهمة، يبقى حقه معايا عشان منتج عايز يرجعه أو أي شيء يكون معاه فاتورة ويقدر يرجعه».

خالد فايد شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية شعبة الملابس الجاهزة أخبار توك شو ئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

إنجي وجدان

بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي

بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بورشه Mission S

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بالصور

بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

بتمشى على الحيط والجو.. المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

أسعار بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011 المستعملة في مصر

بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد