هيئة الإسعاف: 3250 سيارة و1717 نقطة لتغطية الجمهورية

أكد الدكتور محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية، أن الهيئة تمتلك أسطولًا يضم 3250 سيارة إسعاف موزعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب 1717 نقطة إسعافية، لتغطية المدن والقرى والطرق السريعة، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة.

وأوضح عبد البديع، خلال استضافته في برنامج «ست ستات»، المذاع على قناة DMC، أن الهيئة تعمل على تطوير خدماتها وتوسيع نطاق انتشارها لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما يسهم في سرعة الوصول إلى المرضى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن منظومة الإسعاف تضم 12 لانشًا نهريًا إسعافيًا موزعة على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة تعمل منذ عام 2009، وتتيح التدخل السريع للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة في المناطق النهرية.

وأشار إلى أن اللانشات النهرية مجهزة بالإمكانات الطبية نفسها المتوافرة في سيارات الإسعاف، بما يسمح بتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة أثناء التعامل مع الحالات الطارئة.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والإسعافية إلى أن الهيئة تمتلك أيضًا سيارات دفع رباعي «4×4»، للمساعدة في الوصول إلى المناطق الجبلية والطرق الوعرة التي يصعب الوصول إليها بالسيارات العادية.

وأكد عبد البديع أهمية تنوع وسائل الإسعاف وانتشار نقاطها في مختلف أنحاء الجمهورية؛ بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع البلاغات المتنوعة، وتوفير الخدمات الإسعافية للمواطنين في المناطق الحضرية والنائية.