طارق فهمي: منتدى مصر 2026 فرصة لصياغة جدول أعمال وطني بمشاركة مختلف فئات المجتمع

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، الأهمية الكبرى لمنتدى مصر 2026 المرتقب، مشيرًا إلى أنه سيشهد مشاركة واسعة من شخصيات متنوعة عبر جلسات عمل وورش تمهيدية متخصصة، بما يتيح تبادل الرؤى والأفكار بشأن القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح فهمي، في تصريحات هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الأهمية الحقيقية للمنتدى تكمن في خلق تفاعل جاد بين جميع المشاركين، والاستفادة من اختلاف خبراتهم وتخصصاتهم للوصول إلى مقترحات عملية تسهم في التعامل مع الملفات المطروحة للنقاش.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحكومة حققت عددًا من الإنجازات خلال الفترة الماضية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تسويق سياسي وإعلامي أكثر فاعلية، بما يساعد على توصيل نتائج هذه الجهود إلى المواطنين بصورة واضحة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والرأي العام.

وشدد فهمي على ضرورة المصارحة والاعتراف بوجود بعض الإخفاقات أو حالات التعثر في عدد من الملفات، مؤكدًا أهمية عرضها بشفافية وموضوعية، بما يسمح بتحديد أوجه القصور ومناقشة أسبابها، والعمل على وضع حلول مناسبة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.

وأضاف أن مشاركة رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والسياسيين والشباب والمرأة من شأنها إثراء المناقشات، وتوسيع قاعدة المشاركة في طرح الرؤى والمقترحات، بما يساعد على الوصول إلى تصور متكامل لأولويات المرحلة المقبلة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المناقشات يتمثل في صياغة «جدول أعمال للوطن في المرحلة المقبلة»، يتضمن القضايا ذات الأولوية ويستفيد من الخبرات المتنوعة داخل المجتمع، مشددًا على أهمية أن تتسم جلسات المنتدى بالشفافية والواقعية، وأن تترجم الأفكار المطروحة إلى مقترحات قابلة للتنفيذ.

واختتم فهمي بالتأكيد على أن نجاح المنتدى يرتبط بقدرته على إتاحة حوار حقيقي بين مختلف المشاركين، والاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، بما يدعم الوصول إلى حلول عملية تخدم قضايا الوطن والمواطن.