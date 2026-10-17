نانسي نعيم: منتدى مصر 2026 منصة مهمة للرد على شواغل الرأي العام

أكدت النائبة نانسي نعيم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن إطلاق منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح حوار جاد بين الحكومة والمواطنين، ومناقشة القضايا التي تشغل الرأي العام، بما يعزز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويسهم في بلورة رؤية واضحة لأولويات المرحلة المقبلة.

وقالت نانسي نعيم - في تصريح اليوم -إن أهمية المنتدى تكمن في إتاحة مساحة للحكومة لعرض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من جهود وإنجازات في مختلف القطاعات، وتوضيح ما واجهته الدولة من تحديات، إلى جانب الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، والرد على تساؤلاتهم وشواغلهم بشفافية وموضوعية، بما يدعم الثقة المتبادلة ويعزز المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا الوطنية.

وأضافت أنها تلوم على بعض الوزراء الذين لا يستمعون إلى المواطنين وشكواهم في العديد من الملفات، ويلجأون إلى تكليف أشخاص غير متخصصين بالرد نيابة عنهم، مؤكدة أنه إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو إلى النقاش والحوار والاستماع إلى مختلف الآراء من خلال منتدى مصر 2026، فمن الأولى أن يقتدي به الوزراء، ويفتحوا قنوات تواصل حقيقية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والتعامل مع مشكلاتهم.

إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في منتدى مصر خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي

وأوضحت أن تقييم ما تحقق خلال المرحلة الماضية ينبغي أن يستند إلى قراءة موضوعية للنتائج، تأخذ في الاعتبار حجم الإنجازات والتحديات التي واجهت مسيرة التنمية، وتسهم في تحديد ما تحقق من مستهدفات، وما يتطلب المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن المبالغة أو إغفال التحديات القائمة.

وأشارت إلى أن المنتدى يمثل فرصة لمناقشة أولويات العمل الوطني في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، وطرح رؤى وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في مواصلة مسيرة التنمية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

وأكدت نعيم أهمية أن يتجاوز الحوار حدود عرض الرؤى وتبادل وجهات النظر، وأن يركز على الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال تحديد التحديات بصورة واضحة، ومناقشة البدائل المتاحة، والاستفادة من الخبرات المختلفة في صياغة مقترحات تدعم كفاءة السياسات العامة وتواكب احتياجات المجتمع.

وشددت على أن إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في المنتدى وطرح آرائهم تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار المجتمعي، وتعزيز التكامل بين جهود الحكومة وتطلعات المواطنين، مؤكدة أن الاستماع إلى الرأي العام والتفاعل مع تساؤلاته يمثلان عنصرين أساسيين في تحديد الأولويات وتصحيح المسارات كلما اقتضت الحاجة.

واختتمت النائبة نانسي نعيم تصريحاتها بالتأكيد على أن نجاح منتدى مصر 2026 يرتبط بقدرته على تقديم تقييم واقعي لما تحقق، وفتح نقاش موضوعي حول التحديات القائمة، والخروج برؤى وتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في مواصلة مسيرة التنمية، وتدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الراهنة والاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة .