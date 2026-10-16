أماني فاخر: منتدى مصر 2026 يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

أكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وإتاحة المجال أمام مختلف الفئات لطرح آرائها وأفكارها بشأن القضايا التي تمس المجتمع.

وأوضحت أماني فاخر، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتدى يتميز بفتح منصات للحوار أمام المثقفين والخبراء والمتخصصين والمواطنين، بما يتيح الاستفادة من مختلف الرؤى والمقترحات، لافتة إلى أن فكرة بسيطة يطرحها أحد المواطنين قد تتحول إلى مقترح عملي يسهم في حل إحدى المشكلات.

وشددت على أهمية الاستماع إلى المواطنين والاستفادة من أفكارهم في تطوير السياسات العامة، مؤكدة أن توسيع نطاق المشاركة يتيح الفرصة للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمجتمع، ويساعد في طرح حلول أكثر ارتباطًا بتحديات الحياة اليومية.