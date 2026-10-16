برلماني: الحوار الوطني تواصل مع الشباب في 108 جامعات و236 مدرسة

أكد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ووكيل لجنة التضامن بالمجلس، أهمية التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم، مشيرًا إلى أن تجربته مقررًا للجنة الشباب بالحوار الوطني شهدت زيارات ميدانية موسعة لعدد من المؤسسات التعليمية.

وأوضح فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أنه جرى التواصل مع الشباب وزيارة 108 جامعات حكومية وأهلية وخاصة، إلى جانب المعاهد الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن 236 مدرسة، بهدف التعرف على احتياجات الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم.

وأضاف أن الحوار الوطني ناقش عددًا من التحديات المتعلقة بالاتحادات الطلابية وريادة الأعمال، وأسهم في طرح توصيات لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، بما يدعم مشاركة الشباب في الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بملف ريادة الأعمال، بما يسهم في التعامل مع التحديات التي تواجه الشباب ويدعم تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.