قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دول السبع تطلق تمارين محاكاة للتصدي للهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
السفير تميم خلاف يؤكد دعم مصر الكامل للبنان ويبحث مع نواف سلام تعزيز التعاون الثنائي
الأهلي يتمسك باستمرار بن شرقي وتجديد عقده.. تفاصيل
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا للانضمام للتكتل
فخري الفقي: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري
فخري الفقي: جذب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص
كانت متجهة إلى القاهرة.. نجاة ركاب طائرة يمنية بعد سقوط صاروخين قرب مطار عدن
تحذيرات من فيضانات جديدة في إسطنبول.. والأمطار القياسية تودي بحياة 3 أشخاص | صور
القبض على المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في كفر الشيخ
شاهد| أمطار إسطنبول تغير لون مياه البحر إلى البني على شواطئ البوسفور والقرن الذهبي | صور
التخطيط: تعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع
باكستان: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وتعزيزها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: الحوار الوطني تواصل مع الشباب في 108 جامعات و236 مدرسة

النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب
النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب
إسراء صبري

أكد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية ووكيل لجنة التضامن بالمجلس، أهمية التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم، مشيرًا إلى أن تجربته مقررًا للجنة الشباب بالحوار الوطني شهدت زيارات ميدانية موسعة لعدد من المؤسسات التعليمية.

وأوضح فتحي، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أنه جرى التواصل مع الشباب وزيارة 108 جامعات حكومية وأهلية وخاصة، إلى جانب المعاهد الفنية والتكنولوجية، فضلًا عن 236 مدرسة، بهدف التعرف على احتياجات الطلاب والاستماع إلى مقترحاتهم.

وأضاف أن الحوار الوطني ناقش عددًا من التحديات المتعلقة بالاتحادات الطلابية وريادة الأعمال، وأسهم في طرح توصيات لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، بما يدعم مشاركة الشباب في الأنشطة الطلابية.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بملف ريادة الأعمال، بما يسهم في التعامل مع التحديات التي تواجه الشباب ويدعم تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الأمطار الغزيرة

الطقس غدًا في مصر.. هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الغزيرة

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

جدول العطلات الرسمية المتبقية

إجازات الربع الأخير 2026.. جدول العطلات الرسمية المتبقية في مصر قبل نهاية العام

استمرار الأجواء الخريفية

استمرار الأجواء الخريفية.. تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية في مصر خلال الأسبوع المقبل

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

بالصور

تبرز رشاقتها.. ميس حمدان بإطلالة ذهبية وسوداء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بفستان لامع.. مي سليم تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رفقة أشرف زكي وابنتها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

روجينا
روجينا
روجينا

اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| صور

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد