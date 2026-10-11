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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمود عز: ندعو الحكومة الى اعتماد منتدى مصر كمنصه دائمة للحوار الوطني دورية الانعقاد

محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي
محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

أكد محمود عز، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة مهمة نحو فتح مساحات أوسع للحوار الوطني الجاد بين الحكومة والمفكرين والخبراء والمتخصصين والقوى السياسية، بما يتيح مناقشة برنامج الحكومة وتقييم مسار السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات وما واجهته من تحديات، وصولًا إلى صياغة رؤى وتصورات واقعية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وثمّن عز دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق المنتدى وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف الأطياف والتوجهات، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس أهمية الحوار وتبادل الرؤى في التعامل مع القضايا الوطنية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة تفرض ضرورة توحيد الجهود الوطنية والاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات المصرية.

ودعا عز، الحكومة إلى توجيه دعوات رسمية لكافة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية للمشاركة الفاعلة في جلسات المنتدى، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية بما تمتلكه من برامج ورؤى وكوادر متخصصة تمثل شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات العامة، وأن مشاركتها يجب أن تتجاوز حدود الحضور والاستماع إلى طرح البدائل والمقترحات والمساهمة الحقيقية في تحديد أولويات العمل الوطني.

وأشار إلى أن مناقشة الملفات الاقتصادية، وفي مقدمتها إدارة الدين العام والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، تتطلب حوارًا موسعًا يتناول انعكاسات السياسات الحكومية على حياة المواطنين، وسبل تعزيز الإنتاج والاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة، بما يحقق التوازن بين مستهدفات الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الحماية الاجتماعية.

وشدد الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي على أهمية أن تتضمن مناقشات المنتدى تقييمًا موضوعيًا لما تحقق خلال السنوات الماضية، ليس فقط من خلال استعراض الإنجازات، وإنما أيضًا من خلال الوقوف على التحديات وأوجه القصور والملفات التي تتطلب مراجعة أو تطويرًا، مؤكدًا أن التقييم الموضوعي للسياسات لا ينتقص من حجم الإنجازات، بل يمثل ضرورة للبناء عليها وتصحيح المسارات وتعظيم العائد منها لصالح المواطن المصري.

كما دعا عز ، الحكومة بضرورة أعتماد منتدى مصر كمنصه دائمة للحوار الوطني دورية الانعقاد لضمان استمرارية التواصل وتبادل الرؤى بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية، وألا يقتصر المنتدى على كونه حدثاً استثنائياً، بل آلية مستدامة لمواكبة التحديات وتقييم السياسات بشكل مستمر.

وأضاف عز أن الدولة المصرية تمتلك رصيدًا كبيرًا من الخبرات والعقول داخل الأحزاب السياسية ومراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية، وهو ما يستوجب توظيف هذه الطاقات في بلورة رؤية وطنية متكاملة للمرحلة المقبلة، تقوم على تعدد الأفكار وتكامل الأدوار، بعيدًا عن اختزال الحوار في تأييد السياسات أو معارضتها.

واختتم عز تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تحتاج فقط إلى حوار حول ما تحقق في الماضي، بل إلى شراكة وطنية حقيقية في صناعة ما يجب أن يتحقق في المستقبل، مشددًا على أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على استيعاب مختلف الرؤى، وأن الاختلاف في الأفكار لا يتعارض مع وحدة الهدف الوطني، بل يثري عملية صنع القرار ويدعم بناء دولة أكثر قوة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.

الحكومة منتدى مصر 2026 برنامج الحكومة المفكرين القوى السياسية

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