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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين المؤتمر بأسيوط: منتدى مصر 2026 خطوة فارقة لترسيخ الشفافية وبناء دولة المشاركة

المهندس مصطفى أبو بكر،
المهندس مصطفى أبو بكر،

أشاد المهندس مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بمحافظة أسيوط، بدشين فعاليات وبوابة "منتدى مصر 2026" الرقمية، مؤكدًا أنها ترتقي إلى كونها مشروعًا فكريًا واستراتيجيًا يهدف إلى إرساء قواعد الشفافية وتمهيد طرق التفاعل الحي بين الأجهزة الحكومية والمواطنين بخصوص الملفات الأشد أهمية.

وأوضح أبو بكر، في بيان له، أن فتح باب الانضمام والتسجيل لمختلف الشرائح الفئوية والمؤسسية بوجيهات من الإدارة السياسية يمثل نقلة ملموسة في نهج النقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكثيف على المنصة يبرهن على نضج الشارع وإدراكه لأهمية مساهمته في صناعة القرار وتوجيه المسارات الحكومية.

ولفت أن الغاية الأساسية لهذا الحدث تكمن في رصد الانعكاسات الحقيقية للخطط الاستثمارية والعمرانية على معيشتهم، وتحديد مواقع الخلل أو القصور للتعامل معها وفق أطر منهجية ودقيقة.

وأكد أن اتساع نطاق القضايا المطروحة يلامس أدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، وهو ما يمنح متخذي القرار رؤية واقعية لمتطلبات القرى والمدن بمختلف المحافظات، وتحديد الأسبقيات بدقة للفترة المقبلة.

وطالب بضرورة تحويل المخرجات والنتائج المرتقبة للمنتدى إلى ممارسات ميدانية وبرامج عمل زمنية ترتقي لتطلعات المواطنين وتضمن استمرار مسيرة البناء والتطوير.

وأضاف أن المعيار الحقيقي لنجاح المنتدى يكمن في تحويل النقاشات إلى قرارات، والانتقال من مرحلة رصد الأزمات إلى رسم خارطة طريق عملية مزودة بأدوات قياس ومتابعة دقيقة، مما يمنح الدولة دفعة قوية لصياغة سياسات أكثر مرونة وفاعلية.

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