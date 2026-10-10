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منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة

مباحثات القاهرة
مباحثات القاهرة
ملك ريان

كشفت مصادر لقناة العربية أن منظمة التحرير الفلسطينية تجري حاليًا الإعداد لعقد حوار وطني شامل في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار تحركات سياسية تستهدف مناقشة القضايا الفلسطينية الرئيسية وبحث سبل التعامل مع التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة.

ويأتي الحديث عن هذا الحوار في ظل تطورات سياسية وميدانية متلاحقة تشهدها الأراضي الفلسطينية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بمستقبل الوضع الفلسطيني، وأهمية استمرار التواصل بين مختلف القوى والفصائل بشأن الملفات الوطنية المشتركة.

ويمثل الحوار الوطني أحد المسارات المطروحة لمعالجة الخلافات الداخلية الفلسطينية، ومناقشة القضايا المتعلقة بوحدة الموقف السياسي والمؤسسات الوطنية، فضلًا عن بحث آليات التنسيق بين الأطراف المختلفة في مواجهة المستجدات الإقليمية والدولية.

وتكتسب القاهرة أهمية خاصة في هذا السياق، بالنظر إلى دور مصر التاريخي في استضافة جولات الحوار الفلسطيني، ورعاية جهود المصالحة بين الفصائل، إلى جانب اتصالاتها المستمرة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحوار المرتقب، والأطراف المشاركة فيه، والملفات التي ستُطرح على جدول أعماله، في حال الإعلان رسميًا عن ترتيبات انعقاده.

ولم تتضمن المعلومات المنقولة عن المصادر حتى الآن موعدًا محددًا لانطلاق الحوار أو قائمة رسمية بالمشاركين، فيما تظل نتائج هذه التحركات مرهونة بما ستسفر عنه المشاورات والتحضيرات الجارية.


 

منظمة التحرير الفلسطينية الحوار الوطني القاهرة الفصائل الفلسطينية المصالحة الفلسطينية

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