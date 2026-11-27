أعاد حادث حريق ناقلة المواد البترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق فتح ملف ضوابط سير سيارات نقل الوقود على الطرق، خاصة مع التساؤلات حول أسباب السماح لهذه الناقلات بالتحرك خلال ساعات حظر سير النقل الثقيل، ومدى كفاية إجراءات التأمين والرقابة المفروضة عليها، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وفي أعقاب الحادث، كلف رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة لبحث منظومة نقل المواد البترولية، ومراجعة إجراءات تأمين السيارات الصهريجية والتوقيتات المتاحة لحركتها، وسط تأكيدات حكومية بأن استمرار حركة هذه السيارات يرتبط بضمان وصول الوقود إلى محطات البنزين وتلبية احتياجات المواطنين.

لماذا تُستثنى سيارات نقل الوقود من حظر السير؟

تخضع سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2018، الذي يحظر سيرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وداخل نطاقها لمدة 18 ساعة يوميًا، تبدأ من السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل.

لكن القرار يتضمن استثناءً لسيارات نقل المواد البترولية والغاز، إلى جانب بعض السيارات المحملة بالسلع التموينية والمواد الغذائية سريعة التلف، لضمان استمرار إمدادات الوقود والسلع الأساسية إلى مختلف المناطق.

ويتيح هذا الاستثناء لناقلات الوقود التحرك خلال ساعات الحظر المقررة لباقي سيارات النقل الثقيل، وفقًا لطبيعة عملها واحتياجات منظومة توزيع المنتجات البترولية.

3900 محطة بنزين و3330 سيارة صهريجية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار استثناء سيارات نقل المواد البترولية يرتبط بحجم منظومة توزيع الوقود واحتياجات تشغيلها على مستوى الجمهورية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية،أن مصر تضم نحو 3900 محطة بنزين، تحتوي كل منها على ما يقرب من 3 إلى 4 خزانات للأنواع المختلفة من البنزين والسولار، بينما يبلغ عدد السيارات الصهريجية التابعة لقطاع البترول 3330 سيارة.

وأشار إلى أن أسطول نقل المواد البترولية نفذ خلال العام الماضي مليونًا و462 ألف رحلة، بمتوسط شهري بلغ 120 ألف رحلة، ونحو 4 آلاف رحلة يوميًا.

وأضاف أن تقييد حركة هذه السيارات في فترة زمنية محدودة قد يؤثر على انتظام إمدادات الوقود، موضحًا أن دورة عمل الناقلة تشمل التوجه إلى نقاط التوزيع لتعبئة الوقود، ثم نقله إلى محطات البنزين وتفريغ الحمولة، قبل العودة مجددًا لاستكمال رحلة أخرى.

جميع سيارات نقل الوقود مزودة بنظام GPS

وفيما يتعلق بمتابعة حركة الناقلات، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جميع سيارات نقل المواد البترولية، البالغ عددها 3330 سيارة، مزودة بنظام تحديد المواقع GPS.

وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، تمتلك خريطة لمتابعة السيارات ورصد تحركاتها، بما يتيح تحديد مواقعها وبياناتها.

وأشار إلى أن بيانات السيارة والسائق ومواصفاتهما كانت متاحة فور وقوع حادث الوراق، وأُتيحت لجهات التحقيق بعد الإبلاغ عن موقع السيارة، لافتًا إلى أن أنظمة التتبع ساعدت في تحديد بيانات الناقلة والسائق.

لجنة حكومية لمراجعة إجراءات تأمين الناقلات

كلف رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة لبحث إجراءات تأمين سيارات نقل المواد البترولية ومراجعة التوقيتات المتاحة لحركتها.

وتستهدف اللجنة دراسة المنظومة الحالية، والنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز سلامة نقل المواد البترولية وتأمين السيارات الصهريجية، إلى جانب مراجعة مواعيد تحركها في إطار تنظيم المرور.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضرورة تحقيق التوازن بين استمرار إمدادات الوقود إلى محطات البنزين، والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

ما ضوابط نقل المواد البترولية على الطرق؟

لا يعني استثناء ناقلات الوقود من مواعيد حظر النقل الثقيل إعفاءها من الاشتراطات القانونية والفنية المنظمة لنقل المواد الخطرة.

وتنص المادة 91 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على ضرورة الحصول على تصريح خاص من إدارة المرور المختصة لنقل المواد الخطرة، بعد موافقة الجهات المعنية واستيفاء إجراءات الأمن والسلامة.

كما تنظم اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، الصادرة بقرار وزير النقل رقم 90 لسنة 2021، حركة المركبات الناقلة للمواد الخطرة، وتحدد التزامات الشركات العاملة في هذا النشاط.

وتشمل أبرز الضوابط الالتزام بالطرق والمسارات والمواعيد المحددة في تراخيص النقل، والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق السكنية ومصادر المياه العذبة، وتجنب الاختناقات المرورية، والالتزام بالحارة اليمنى على الطرق السريعة، فضلًا عن التأكد من السلامة الفنية للمركبات وتوفير معدات الطوارئ وتأهيل السائقين للتعامل مع المواد الخطرة.

هل يتغير قرار استثناء سيارات نقل الوقود؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة إلغاء استثناء سيارات نقل المواد البترولية من حظر سير النقل الثقيل، وإنما قررت تشكيل لجنة حكومية لمراجعة منظومة النقل وإجراءات التأمين والتوقيتات المتاحة لحركة الناقلات.

وتظل القضية الرئيسية أمام اللجنة هي كيفية ضمان استمرار وصول الوقود إلى محطات التموين في مختلف المحافظات، بالتوازي مع تعزيز إجراءات السلامة والرقابة على السيارات الصهريجية، بما يحد من مخاطر الحوادث ويحافظ على أرواح المواطنين.