جلسات مكثفة لاستعراض محاور جلسات منتدى مصر 2026.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 10 حتى 16 أكتوبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

وترتكز المقترحات على مسارين متكاملين، أحدهما قصير المدى لتسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة، والآخر متوسط المدى لتذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة، كما تشمل المقترحات حزمة محفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة ونيل شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن تعزيز التواجد بالمعارض الدولية والإقليمية المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقدمة من "بنك مصر"، لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

وشهد رئيس الوزراء - كذلك - توقيع عقود شراء "هايد بارك" لقطعة أرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر "أرض دريم لاند سابقًا" لإنشاء مشروع عقاري ضخم، حيث تجسد الاتفاقية نموذجًا فاعلًا للتعاون بين كبرى المؤسسات المصرفية ممثلة في بنكي "مصر والأهلي المصري" والقطاع العقاري، بهدف تحقيق تطلعات استثمارية وتوسعات عمرانية جديدة، فضلًا عن الدور الحيوي الذي تضطلع به التحالفات المصرفية في مساندة المطورين الجادين لتحقيق قيمة مضافة للسوق المصرية.

وتمت الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتوج مرحلة جديدة من خطط النمو المستدام التي تنتهجها "هايد بارك" العقارية للتطوير، إذ تدعم هذه المساحة الكبيرة التي تصل إلى 415 فدانًا قدرتها التنافسية وتسرع عمران غرب القاهرة عبر تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة.

كما عقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، والتي تمثل أبرزها في اجتماع لاستعراض ومتابعة محاور جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، وكذلك اجتماع لاستعراض محاور جلسة حول "جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.. وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن"، واجتماع لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، وآخر لاستعراض ومتابعة محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة".

وشهد رئيس الوزراء - أيضا - توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والاستثمار لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين وجذب استثمارات جديدة، مؤكدًا سيادته أهمية هذا التعاون الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.