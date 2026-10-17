قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يمنح الأنواط لأوائل الخريجين من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية
28 أكتوبر.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في القاهرة
إذا تطلب الأمر..الرئيس السيسي يطالب البرلمان بالتصديق على قرار الدفاع عن السعودية
3 ملفات على طاولة الأهلي.. لماذا اقترب تجديد محمد هاني وتعقد موقف ياسر إبراهيم؟
أوائل الكليات العسكرية والجامعات يقدمون درع الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للرئيس السيسي
قادة في وجدان الأمة.. فيلم تسجيلي عن قادة عظماء في القوات المسلحة المصرية
احذروا الأمطار من الأحد للخميس .. أسبوع من البرودة وانخفاض درجات الحرارة
الرئيس السيسي: التماسك الوطني ووحدة الصف عاملان حاسمان في حماية الوطن
الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا
الرئيس السيسي للشعب: محتاج دعمكم لتجهيز من يدير البلاد
طلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
شهيد وإصابات بنيران الاحتلال.. قصف ونسف منازل في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نشوة عقل: منتدى مصر 2026 فرصة لتحويل الحوار المجتمعي إلى حلول واقعية

نشوة عقل، عضو مجلس النواب
نشوة عقل، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية في مناقشة قضايا التنمية، وفتح مساحة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار وممثلي الأحزاب والبرلمان، بما يساعد على بلورة رؤى أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأوضحت عقل، أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند تبادل الأفكار وطرح الرؤى، بل تمتد إلى الاستفادة من تجارب المواطنين وملاحظاتهم بشأن الخدمات والسياسات العامة، وتحويل المقترحات الجادة إلى أفكار قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يضمن أن تكون نتائج الحوار انعكاسًا لأولويات المواطنين الفعلية.

وأضافت عضو النواب، أن بناء الإنسان يجب أن يحتل مكانة رئيسية في أي رؤية تنموية شاملة، باعتباره المستفيد الأول من ثمار التنمية ومحورها الأساسي، وهو ما يستلزم الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة وتنمية المهارات، إلى جانب توفير فرص حقيقية أمام الشباب للمشاركة في صياغة المستقبل.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتسم المناقشات بالواقعية والاعتماد على البيانات، مع إتاحة الفرصة أمام مختلف الآراء والتصورات، لأن تنوع الخبرات يتيح الوصول إلى حلول أكثر كفاءة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على تحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات كل قطاع.

وأشارت عقل، إلى أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى القدرة على الاستفادة من مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج، ووضع آليات واضحة لمتابعة المقترحات المطروحة، بما يمنح الحوار قيمة عملية تتجاوز حدود المناقشات النظرية.

المشاركة المجتمعية الفعالة

وأكدت عقل، على أن المشاركة المجتمعية الفعالة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الأفكار والخبرات الوطنية يفتح آفاقًا أوسع لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا .

نشوة عقل مجلس النواب منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

ناصر منسي

أحمد أسامة: زوايا التصوير أنهت الجدل حول لقطة ناصر منسي مع معتمد جمال

الاهلي والزمالك

مباراة قاع وليست قمة.. تصريحات نارية من بدر رجب عن الأهلي والزمالك

احمد سليمان

أحمد سليمان: معتمد جمال يتعرض للهجوم رغم ظروفه الصعبة.. والنتائج جيدة

بالصور

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد