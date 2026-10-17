نشوة عقل: منتدى مصر 2026 فرصة لتحويل الحوار المجتمعي إلى حلول واقعية

أكدت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية في مناقشة قضايا التنمية، وفتح مساحة للحوار بين المواطنين والخبراء وصناع القرار وممثلي الأحزاب والبرلمان، بما يساعد على بلورة رؤى أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وتطلعاته.

وأوضحت عقل، أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند تبادل الأفكار وطرح الرؤى، بل تمتد إلى الاستفادة من تجارب المواطنين وملاحظاتهم بشأن الخدمات والسياسات العامة، وتحويل المقترحات الجادة إلى أفكار قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يضمن أن تكون نتائج الحوار انعكاسًا لأولويات المواطنين الفعلية.

وأضافت عضو النواب، أن بناء الإنسان يجب أن يحتل مكانة رئيسية في أي رؤية تنموية شاملة، باعتباره المستفيد الأول من ثمار التنمية ومحورها الأساسي، وهو ما يستلزم الاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة وتنمية المهارات، إلى جانب توفير فرص حقيقية أمام الشباب للمشاركة في صياغة المستقبل.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تتسم المناقشات بالواقعية والاعتماد على البيانات، مع إتاحة الفرصة أمام مختلف الآراء والتصورات، لأن تنوع الخبرات يتيح الوصول إلى حلول أكثر كفاءة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد على تحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات كل قطاع.

وأشارت عقل، إلى أن نجاح المنتدى يرتبط بمدى القدرة على الاستفادة من مخرجاته في تطوير السياسات والبرامج، ووضع آليات واضحة لمتابعة المقترحات المطروحة، بما يمنح الحوار قيمة عملية تتجاوز حدود المناقشات النظرية.

المشاركة المجتمعية الفعالة

وأكدت عقل، على أن المشاركة المجتمعية الفعالة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن الاستثمار في الأفكار والخبرات الوطنية يفتح آفاقًا أوسع لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا .