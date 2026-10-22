أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر.. هل ترتفع خلال الفترة المقبلة؟

شهدت سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من الاستقرار السعري منذ أبريل الماضي، رغم ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، في وقت سجلت فيه حركة البيع تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر، متأثرة بزيادة الأعباء المعيشية وارتفاع المصروفات المرتبطة بعودة المدارس، وهو ما انعكس على قرارات الشراء لدى المواطنين.

وفي المقابل، تتجه التوقعات إلى تحسن حركة المبيعات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مع انطلاق مواسم التخفيضات والعروض الترويجية، وعلى رأسها عروض البلاك فرايداي، التي تسهم في تشجيع المستهلكين على الشراء وتحريك الأسواق.

استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية منذ أبريل

أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، استمرار استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية منذ أبريل الماضي، موضحًا أن الزيادة التي شهدها سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة لم تنعكس على أسعار المنتجات في السوق المحلية.

وأشار إلى أن سعر الدولار يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الأجهزة الكهربائية، لكنه ليس العامل الوحيد الذي تتحكم على أساسه الشركات والتجار في التسعير، إذ تتداخل مجموعة من العوامل الأخرى في تحديد الأسعار النهائية للمنتجات.

وأضاف هلال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجهزة الكهربائية لم تشهد زيادات سعرية منذ أبريل الماضي، رغم التغيرات التي طرأت على سعر الدولار، وهو ما يعكس استمرار حالة الاستقرار في السوق خلال هذه الفترة.

لماذا لم ترتفع أسعار الأجهزة رغم زيادة الدولار؟

تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بمجموعة من العوامل، ولا يتوقف تحديد السعر على تحركات العملة وحدها، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية.

وأوضح هلال أن ارتفاع الدولار لم يكن كافيًا لدفع الأسعار إلى الزيادة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار استقرار الأسعار منذ أبريل، رغم التغيرات في سعر الصرف.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستهلكون تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط المعيشية وحرص الأسر على تدبير احتياجاتها الأساسية، إلى جانب تأجيل بعض قرارات شراء الأجهزة لحين ظهور عروض وتخفيضات مناسبة.

تراجع مبيعات الأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 30%

كشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية عن تراجع المبيعات خلال شهر سبتمبر بنسبة تتراوح بين 25% و30%، بعد ارتفاع حركة الشراء خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأوضح أن زيادة المبيعات خلال شهري يوليو وأغسطس ارتبطت بارتفاع الإقبال على الزواج خلال فترة العطلات الدراسية، وهو ما ساهم في تنشيط حركة البيع داخل الأسواق، خاصة مع احتياج المقبلين على الزواج إلى شراء الأجهزة المنزلية.

لكن مع حلول شهر سبتمبر وعودة المدارس، تراجعت المبيعات نتيجة زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، بالتزامن مع المصروفات الدراسية ومتطلبات العام الدراسي الجديد.

وأشار هلال إلى أن هذا التراجع يعد نمطًا موسميًا يتكرر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، في ظل تغير أولويات الإنفاق لدى الأسر، واتجاهها إلى توفير احتياجات الدراسة قبل اتخاذ قرارات شراء الأجهزة الكهربائية.

البلاك فرايداي يعزز توقعات انتعاش المبيعات

توقع أشرف هلال عودة مبيعات الأجهزة الكهربائية إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، مدفوعة بمواسم التخفيضات والعروض الترويجية التي تشهدها الأسواق خلال نهاية العام.

وأوضح أن عروض البلاك فرايداي تأتي في مقدمة العوامل التي قد تساعد على تحفيز المستهلكين على الشراء، من خلال تقديم عروض وتخفيضات تستهدف جذب العملاء وزيادة الإقبال على المنتجات.

وتترقب الأسواق هذه الفترة باعتبارها من المواسم التي تشهد نشاطًا في الحملات الترويجية، إذ يترقب المستهلكون فرص الحصول على الأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة، بينما تسعى الشركات والمتاجر إلى تنشيط حركة البيع بعد التراجع الذي سجلته الأسواق خلال سبتمبر.

توقعات سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة

تظل حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة مرتبطة بمدى إقبال المستهلكين على الشراء، إلى جانب تأثير العروض الترويجية ومواسم التخفيضات على قرارات الأسر.