القبض على شخص سمح لطلاب مدارس بالجلوس داخل حقيبة سيارته بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسماح للأطفال بالجلوس داخل حقيبة السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالجيزة معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22 أكتوبر الماضي حال قيامه بتوصيل عدد من طلاب إحدى المدارس بالسيارة المُشار إليها بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

وتم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.