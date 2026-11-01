امتنع عن توصيل الركاب.. القبض على سائق ميكروباص بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالإمتناع عن توصيل الركاب وإجبارهم على النزول من السيارة بالمنوفية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بدر)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15/ أكتوبر المنقضى حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة السادات.

وتم التحفظ على السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.





