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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كروت بنكية ومشغولات ذهبية.. تفاصيل حبس عاطل وخادمة سنتين بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بمعاقبة عاطل وخادمة بالحبس سنتين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين وكروت بنكية من داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.

تفاصيل الواقعة 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من تاجر، اتهم فيه خادمته بسرقة مشغولات ذهبية وممتلكات أخرى من داخل مسكنه، أثناء عملها لديه.

وأوضح المبلغ أنه اكتشف واقعة السرقة عقب عودته من السفر، بعدما فوجئ باختفاء المشغولات الذهبية وهاتفين محمولين وعدد من الكروت البنكية، فحرر محضرا بالواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، استعانت به لمساعدتها في سرقة مسكن المجني عليه، وأرشدت عن شريكها، الذي جرى ضبطه، وبمواجهته أقر باشتراكه معها في ارتكاب الجريمة.

كما أرشد المتهمان عن المسروقات، وتمكن رجال المباحث من استعادتها وتسليمها إلى مالك الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنح مصر الجديدة معاقبة عاطل سرقة سرقة مشغولات ذهبية

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