ضربة مزدوجة لبايرن ميونخ.. جراحة ناجحة للصيباري وإصابة عضلية لجنابري

تلقى بايرن ميونخ ضربة مزدوجة بعد تأكد غياب الثنائي إسماعيل الصيباري وسيرج جنابري عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابات التي تعرضا لها خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مساء السبت، في إطار منافسات البوندسليجا، ليخسر الفريق البافاري جهود لاعبين خلال المرحلة المقبلة.

جراحة ناجحة لإسماعيل الصيباري

وكشف بايرن ميونخ، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، عن تعرض إسماعيل الصيباري لتمزق في الرباط المتلازِم بالجزء الأيمن من مفصل الكاحل، موضحًا أن اللاعب الدولي المغربي خضع بالفعل لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

تمزق عضلي يبعد جنابري

وفي المقابل، أعلن النادي الألماني إصابة سيرج جنابري بتمزق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر، دون الكشف عن مدة غياب اللاعب عن الملاعب أو موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

بايرن ميونخ يحافظ على صدارة الدوري الألماني

وتأتي الإصابتان في وقت يتصدر فيه بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 18 نقطة، بعد خوض أول 8 جولات من المسابقة، ليواجه الفريق تحديًا جديدًا يتمثل في التعامل مع غياب الثنائي خلال الفترة المقبلة.