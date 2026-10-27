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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين: "ما حدث يفوق أكثر أحلامي جنوناً"

هاري كين
هاري كين
حسام الحارتي

يضع هاري كين نصب عينيه إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الألماني وإنهاء انتظار إنجلترا للفوز ببطولة كبرى على مستوى المنتخبات، بعدما توّج الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، في أبرز محطة بمسيرته حتى الآن.
 

وفي مسقط رأسه لندن، أصبح كين أول لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة منذ 25 عاماً، بعدما تفوق على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين جمال لينال لقب أفضل لاعب في العالم.

وجاء تتويج اللاعب البالغ 33 عاماً مكافأة له على موسم استثنائي سجل خلاله 73 هدفاً في 65 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وقاد بايرن ميونيخ إلى تحقيق الثنائية المحلية في الدوري والكأس.

وقال قائد المنتخب الإنجليزي "كنت سأقول إنه حلم تحقق، لكنه يفوق حتى أكثر أحلامي جنونا، إنه أمر لا يصدق".

وأضاف "أعتقد أن هذا إنجاز كبير لإنجلترا ولبلدنا. إقامة الحفل هنا في لندن كانت فألاً حسناً بالنسبة لي، وقد طال الانتظار كثيراً. أن نعيد إنجلترا إلى الواجهة ونحضر هذه الكأس إلى هنا يجعلني فخوراً للغاية".

ويُعد كين الهداف التاريخي لكل من منتخب إنجلترا ونادي توتنهام، لكن حصيلته من الألقاب الجماعية لا تزال تقتصر على الألقاب المحلية التي أحرزها في ألمانيا منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ عام 2023.

وخرج بايرن من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام باريس سان جرمان الفرنسي الذي توج لاحقا باللقب.

وبعد خسارته نهائيي كأس أوروبا عامي 2021 و2024، تلقى كين خيبة أمل أخرى مع منتخب إنجلترا إثر الهزيمة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

لكن في سن الثالثة والثلاثين، يعتقد أنه لا يزال قادراً على الفوز ببعض أكبر الألقاب في عالم كرة القدم.

قال "لا يزال أمامي الكثير لتحقيقه في هذه اللعبة. دوري أبطال أوروبا على مستوى الأندية، والفوز ببطولة كبرى مع إنجلترا، هما الأولوية الأولى بالتأكيد".

وأضاف "هناك الكثير من الأمور الرائعة التي أريد تحقيقها".

وعلى عكس جمال ومبابي اللذين أحرزا كأس العالم وهما في سن المراهقة، لم يكن كاين مرشحاً منذ البداية ليصبح نجماً عالمياً.

فقد أعاره توتنهام أربع مرات إلى أندية في الدرجات الدنيا قبل أن يفرض نفسه في الفريق الأول، لكنه قال إن ذكريات تلك المرحلة لا تزال تدفعه إلى النجاح في أعلى المستويات لأطول فترة ممكنة.

وتابع "مررت بالكثير من الصعود والهبوط، خصوصاً في بدايات مسيرتي، عندما تكون في طور اكتشاف نفسك، سواء كمحترف أو في الحياة بشكل عام".

وأضاف "وجدت طرقاً للتطور والتفوق ربما على لاعبين كانوا يتمتعون بموهبة أكبر مني".

واستطرد قائلاً "ومنذ تلك اللحظة، أعتقد أن ذلك ساعد في تشكيل شخصيتي كمحترف لأنني لا أعتبر أي شيء أمراً مسلماً به. أعلم دائماً أن هناك شخصاً مثلي، أو أصغر سناً مني، يحاول أخذ مكاني، سواء في منتخب إنجلترا أو في بايرن ميونيخ".

هاري كين دوري أبطال أوروبا بايرن ميونيخ الألماني الفرنسي كيليان مبابي الإسباني لامين جمال

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