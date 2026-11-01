القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع

تتصاعد في تل أبيب التكهنات بشأن عودة الصدام العسكري مع طهران في المدى القريب، وترجح دوائر إسرائيلية أن تكون الجولة المقبلة قريبة جدا، ربما خلال أيام أو أسابيع، مع بقاء القلق قائما من تطور البرنامج النووي واحتفاظ إيران بترسانة صاروخية كبيرة.

ما أهداف الجولة المقبلة؟

وقال تقرير للقناة 12 الإسرائيلية إن احتمالات تجدد الحرب تثير تساؤلات بشأن أهداف أي مواجهة مقبلة، وما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة قادرتين على تحقيق نتائج تتجاوز ما تحقق في العمليات العسكرية السابقة، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ترامب قد يتحرك قبل يناير

ونقل التقرير عن الرئيس السابق لبرنامج إيران في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي راز تسيمت تقديره أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتوصل خلال أيام أو أسابيع قليلة على الأكثر إلى استنتاج مفاده أن مواصلة انتظار الرد الإيراني لم تعد مجدية.

ورجح تسيمت أن يسعى ترامب إلى تنفيذ تحرك عسكري قبل يناير المقبل موعد دخول الكونجرس الأمريكي الجديد مهامه عقب انتخابات التجديد النصفي، بما قد يضع التطورات العسكرية ضمن حسابات الإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التقديرات بعد اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني.

مخاوف من تجربة نووية إيرانية

ويثير احتمال استئناف الحرب مخاوف إسرائيلية من استمرار امتلاك إيران قدرات عسكرية مؤثرة رغم الضربات السابقة، إلى جانب تسارع المخاوف من تقدم برنامجها النووي وإمكانية اقترابها من إجراء تجربة نووية، وفق القناة.

مناورة إسرائيلية متعددة الجبهات تستمر أسبوعا

في سياق منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تمرين عسكري الأحد ينفذه لواء الإنقاذ والتدريب في مناطق داخلية عدة على أن يستمر طوال الأسبوع.

وأوضح الجيش أن التمرين يتضمن التدريب على سيناريوهات متعددة الجبهات من خلال تفعيل قدرات الإنقاذ والإغاثة وبالتعاون مع قوات وهيئات طوارئ إضافية، بهدف تعزيز كفاءة القوات وجاهزيتها العملياتية وقدرتها على التعامل مع عدة ساحات في وقت واحد على الجبهة الداخلية، بما يشمل سيناريوهات الطوارئ المعقدة.

وأشار إلى أن التمرين سيشهد حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات في عدد من المناطق، وأنه مخطط له مسبقا ضمن برنامج تدريبات قيادة الجبهة الداخلية لعام 2026 ولا يرتبط بوقوع أي حادث أمني.