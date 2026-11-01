ضبط عاطل ابتز شخصين وصوّرهما خلسة داخل سيارة وهددهما بنشر الفيديو مقابل مبالغ مالية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وبصحبته فتاة فى وضع غير لائق داخل سيارة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من (الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو) بقيام أحد الأشخاص بتصويرهما خلسة داخل السيارة وطلب منهما مبلغ مالى نظير عدم قيامه بنشر المقطع، فقاما بتحويل المبلغ المالى له إلا أنه قام بنشره وطلب مبلغ مالى آخر فى إطار إبتزازهما .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه "القائم على التصوير والنشر" (عاطل "له معلومات جنائية")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزته (الهاتف المحمول "المستخدم فى الواقعة") .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .