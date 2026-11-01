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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على مالك مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 

 رصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وضُبط بحوزته (27 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية المصنفات

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