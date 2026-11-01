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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية لاكتشاف المواهب

تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية لاكتشاف المواهب بأسيوط
تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وتفعيل الأنشطة الرياضية لاكتشاف المواهب بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والوقوف على مستوى الأنشطة والبرامج المقدمة للنشء والشباب، بما يسهم في تعظيم دور هذه المراكز في بناء الشخصية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب الرياضية، مشددًا على ضرورة تفعيل الأنشطة المتنوعة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، تواصل تنفيذ الجولات الميدانية لمتابعة انتظام الأنشطة داخل مراكز الشباب، والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة خلال الزيارات السابقة، حيث شملت المتابعة مركز شباب عرب الشريفة التابع لإدارة شباب منفلوط، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومراجعة ما تم تنفيذه من ملاحظات وتوجيهات سابقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الجولة تضمنت متابعة فعاليات دوري كرة القدم للشباب بالمركز، والاطلاع على سير المنافسات ومستوى مشاركة الفرق، فضلًا عن توزيع الجوائز على الفائزين بالمركزين الأول والثاني، في أجواء رياضية اتسمت بالحماس والروح الرياضية، بما يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية ويشجع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية قدراتهم.

 وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب، وعدم الاكتفاء برصد الملاحظات، بل التأكد من تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع وقياس أثرها على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مع ضرورة تنويع البرامج الرياضية والثقافية والاجتماعية، والاهتمام بصيانة المرافق وتحسين مستوى الخدمات، بما يعزز دور مراكز الشباب في احتضان النشء والشباب واستثمار طاقاتهم بصورة إيجابية، في إطار توجهات الدولة لبناء الإنسان وتنمية قدرات الأجيال الجديدة.

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