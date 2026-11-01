أسيوط.. إزالة 31 حالة تعد ومخالفة بناء واسترداد 5450 متر مربع من أملاك الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، من خلال تنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأوضح المحافظ أن حملات الإزالة أسفرت عن التعامل مع حالات تعدي ومخالفات متنوعة، تضمنت إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة إجمالية بلغت 5450 متر مربع، مع استرداد المساحات المتعدى عليها، إلى جانب إزالة 6 حالات بناء دون ترخيص في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 520 متر مربع، في إطار التحرك الفوري للتعامل مع المخالفات ومنع استمرارها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات شملت أيضًا إزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط و10 أسهم، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة بلغت 5 قراريط و16 سهمًا، وذلك ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات ومخالفات البناء التي يتم رصدها ميدانيًا ومن خلال منظومة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقانون.

وشدد محافظ أسيوط على مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، وتكثيف المتابعة الميدانية والرصد المستمر للمتغيرات المكانية، وسرعة إزالة أي تعديات أو مخالفات بناء فور رصدها، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، واسترداد حقوق الدولة والتصدي لكافة صور التعدي بكل حزم.