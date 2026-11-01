محافظ أسيوط: إحلال جزئي بمدرسة الشهيد فرغلي طلبة فرغلي بديروط بتكلفة 17.3 مليون جنيه

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بالتوسع في تطوير وإحلال المنشآت التعليمية بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والحد من الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، يتولى الإشراف على مشروع الإحلال الجزئي لمدرسة الشهيد فرغلي طلبة فرغلي الابتدائية بقرية بانوب ظهر الجمل التابعة لمركز ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليونًا و365 ألف جنيه، حيث يتضمن المشروع إنشاء جناح جديد يضم 25 فصلًا دراسيًا، بما يدعم قدرة المدرسة على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، ويسهم في توفير مساحات تعليمية إضافية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن مشروعات الإحلال والتطوير والتوسعة بالمدارس تمثل أحد محاور دعم البنية الأساسية للتعليم، خاصة بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى زيادة أعداد الفصول الدراسية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لمتابعة المشروعات التعليمية بمختلف المراكز، بما يلبي احتياجات الطلاب ويسهم في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الأبنية التعليمية، والالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والأمان، مع الحرص على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق الاستفادة من المشروعات ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء المحافظة.