أسيوط.. متابعة انتظام العمل بموقف ديروط لخطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لانتظام العمل بمواقف السيارات بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة انتقالهم، مع دراسة الاحتياجات الفعلية للمواقف ووضع الحلول المناسبة لتطويرها ورفع كفاءتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة الدكتور وليد جمال رئيس المركز، تابعت انتظام العمل بموقف سيارات خطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر، للوقوف على حركة السيارات ومدى الالتزام بتنظيم أماكن الانتظار وتيسير حركة الركاب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمواقف، ورصد الملاحظات والاحتياجات التي تتطلب التدخل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التشغيل أو حركة انتقال المواطنين، مع الاهتمام بمقترحات التطوير التي تسهم في تحسين الخدمات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل على دراسة احتياجات الموقف تمهيدًا لإدراج أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة، وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات بمختلف المراكز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.