قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمكون محلي 45%.. النصر للسيارات تطلق أول سيارة كهربائية مٌجمعة بمصانع حلوان
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال
موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
وزير الزراعة يحدد 4 محاور لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية
الأزهري بمسجد العزيز بالمقطم: مواجهة التيارات المنحرفة تبدأ ببناء عقول واعية
وفاة والد الملحنين عمرو وبلال سرور .. موعد ومكان الجنازة
أيام من البحث والأمل.. شقيقان يناشدان بالعثور على أخيهما المفقود في سيول نويبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. متابعة انتظام العمل بموقف ديروط لخطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر

انتظام العمل بموقف ديروط لخطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر
انتظام العمل بموقف ديروط لخطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لانتظام العمل بمواقف السيارات بمختلف مراكز المحافظة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة انتقالهم، مع دراسة الاحتياجات الفعلية للمواقف ووضع الحلول المناسبة لتطويرها ورفع كفاءتها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة الدكتور وليد جمال رئيس المركز، تابعت انتظام العمل بموقف سيارات خطوط ملوي وديرمواس وأبو الهدر، للوقوف على حركة السيارات ومدى الالتزام بتنظيم أماكن الانتظار وتيسير حركة الركاب، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمواقف، ورصد الملاحظات والاحتياجات التي تتطلب التدخل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على انتظام التشغيل أو حركة انتقال المواطنين، مع الاهتمام بمقترحات التطوير التي تسهم في تحسين الخدمات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة تعمل على دراسة احتياجات الموقف تمهيدًا لإدراج أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة ضمن الخطة الاستثمارية المقبلة، وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات بمختلف المراكز، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة، بما يحقق الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

أسيوط مواقف السيارات مركز ومدينة ديروط موقف سيارات حركة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

طرابزون

موعد مباراة طرابزون وكونيا سبور في الدوري التركي

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يشارك في لفتة إنسانية لدعم محاربات سرطان الثدي مع نادي نيس

الاهلي

عموتة يحدد أولوياته في الأهلي.. الانتصارات أولًا وتطوير الأداء تدريجيًا

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد