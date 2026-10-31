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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بـ العونة ويتابع انتظام التطعيم ضد الحصبة

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بالعونة ضمن مشروعات "حياة كريمة"
محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بالعونة ضمن مشروعات "حياة كريمة"
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بالوحدة الصحية بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم، لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية والوقوف على مستوى التشغيل الفعلي للمنشآت الصحية التي جرى تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان الاستفادة من المشروعات المنفذة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وعواطف درويش نائب رئيس المركز والمشرف على مبادرة حياة كريمة وعلي عطا نائب رئيس المركز، والدكتور عبد الرحمن أيمن، مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، والدكتور مصطفى منصور، مدير الوحدة الصحية، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية، إلى جانب أهالي القرية.

وخلال الجولة، التقى محافظ أسيوط عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه الجهات التنفيذية المعنية بدراسة مطالبهم والعمل على حل مشكلاتهم وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة، كما وجه بتوفير وحدات سكنية لبعض الحالات المستحقة، وتقديم مساعدات للحالات الأخرى، في إطار حرص المحافظة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة الصحية، واطمأن على انتظام سير العمل بغرف التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية وأماكن الانتظار، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ بالصيدلية.

كما تفقد عيادات الأسنان وطب الأسرة والدعم النفسي والعيادة التخصصية والشباب والمراهقين وتنظيم الأسرة، واطلع على الملفات الطبية وآليات تقديم الخدمة للمترددين، مشيرًا إلى أن الوحدة تخدم نحو 30 ألف نسمة من أهالي قرية العونة وتوابعها.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة حصر جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، والتأكد من اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية وتوافر الكوادر الطبية اللازمة، بما يضمن تنفيذ الحملة بكفاءة والوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، مشددًا على أهمية تكثيف الأنشطة التوعوية وتوزيع الكتيبات الإرشادية لتعريف المواطنين بأهمية التطعيم ومأمونيته، وتشجيع الأسر على الاستفادة من الخدمات الوقائية المقدمة لأطفالهم.

واختتم اللواء محمد علوان جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية ومختلف مشروعات "حياة كريمة" للتأكد من انتظام تشغيلها وتحقيق أهدافها، وحسن استغلال الإمكانات المتاحة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والارتقاء بمستوى الأداء، إلى جانب مواصلة التواصل المباشر مع المواطنين، ودراسة مطالبهم والتعامل معها بجدية، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الصحية بالعونة تعد أول وحدة على مستوى مركز ومدينة ساحل سليم يجري تجهيزها للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد أُقيمت ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعزز فرص حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة بالقرب من محل إقامتهم.

أسيوط الوحدة الصحية ساحل سليم الخدمات الطبية المبادرة الرئاسية

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