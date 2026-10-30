حريق شقة سكنية بسبب ماس كهربائي فى أسيوط

​تمكنت قوات الحماية المدنية صباح اليوم من السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة المعلمين التابعة لحى غرب أسيوط.

حيث تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعلمين وإصابة الأهالي بحالة من الذعر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وفُرض طوق أمني لمنع امتداد النيران إلى الشقق والعقارات المجاورة.

​وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وأكدت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي

فيما أسفر الحادث عن تلفيات مادية بمحتويات الشقة دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث