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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم أجهزة ومستلزمات الزواج للفتيات وكراسي متحركة لذوي الهمم

محافظ أسيوط يسلم أجهزة ومستلزمات الزواج لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية وكراسي متحركة لدعم ذوي الهمم
محافظ أسيوط يسلم أجهزة ومستلزمات الزواج لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية وكراسي متحركة لدعم ذوي الهمم
إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أجهزة ومستلزمات الزواج لفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب كراسي متحركة لدعم ذوي الهمم وتيسير حركتهم، وذلك ببهو ديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في مساندة الفئات المستحقة، وسط أجواء إنسانية غمرتها الفرحة والسعادة.

جاء ذلك بحضور نفسية عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من أسر الفتيات وذويهن، حيث سلم المحافظ الأجهزة والمستلزمات المنزلية للعرائس، وسط زغاريد الأهل ومشاعر السعادة التي عكست روح التكافل المجتمعي ومساندة الأسر الأولى بالرعاية في بداية حياة أسرية جديدة.

وتفقد اللواء محمد علوان الأجهزة والمستلزمات المقدمة للفتيات، والتي شملت ثلاجة سعة 12 قدمًا، وغسالة حديثة، وبوتاجازًا حديثًا بخمس شعلات، وأسطوانة بوتاجاز، إلى جانب المفروشات المنزلية، مقدمًا التهنئة للعرائس وأسرهن، ومتمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ومشيدًا بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ أسيوط أن مساندة الفتيات المقبلات على الزواج وتوفير احتياجاتهن الأساسية تمثل جانبًا مهمًا من جهود الحماية الاجتماعية، لما لها من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والجهات المجتمعية، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأشار المحافظ إلى استمرار دعم المبادرات المجتمعية التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، سواء من خلال توفير مستلزمات الزواج للفتيات أو تقديم الوسائل المساعدة لذوي الهمم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص المشاركة والاندماج المجتمعي، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق هذه الجهود بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسيوط على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، ودعم التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات المجتمعية، بما يعزز قيم التضامن والتكافل ويسهم في توفير حياة كريمة للأسر والفئات الأولى بالرعاية.

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