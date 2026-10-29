رئيس جامعة أسيوط يلتقي لجان تقييم الباحثين في الاختبار الشفوي لتأهيلي الدكتوراه بكلية علوم الرياضة

التقى الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، رؤساء وأعضاء لجان تقييم الباحثين المشاركين في الاختبار الشفوي ضمن امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية علوم الرياضة، للعام الجامعي 2026/2027، بمشاركة 23 أستاذًا من أساتذة علوم الرياضة بالجامعات المصرية، إلى جانب 57 من أساتذة الكلية.

جاء اللقاء بإشراف وحضور الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد سمير، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد خضري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ حمدي عدوي، أمين الكلية، وبمشاركة نخبة من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

ورحب الدكتور أحمد عبد المولى بأساتذة علوم الرياضة من مختلف الجامعات المصرية في رحاب جامعة أسيوط، مشيدًا بمشاركتهم في أعمال لجان التقييم، ودورها في إثراء الخبرات العلمية للباحثين، ودعم منظومة البحث العلمي الرياضي. كما ثمن التطور الذي يشهده التعليم والبحث العلمي في المجال الرياضي بمصر خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز قدرتهما على تلبية متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشاد رئيس الجامعة بما تضمه كلية علوم الرياضة من كوادر بشرية متميزة تسهم في إثراء الحياة العلمية والبحثية والطلابية بالجامعة، مؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة للكلية، انطلاقًا من أهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة، وتنمية شخصية الطالب الجامعي. وأوضح أن الاهتمام بالرياضة يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال العديد من المبادرات الصحية والرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور جمال بدر حرص الجامعة على دعم كل ما من شأنه تطوير البحث العلمي وتيسير الإجراءات أمام الباحثين، مشيرًا إلى أن الثروة البشرية تمثل أحد أهم مقومات قوة مصر، لا سيما أن الشباب يشكلون نحو 65% من إجمالي السكان، وهو ما يستدعي الاهتمام ببناء وعيهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية.

وأوضح أن ممارسة الرياضة تعد من الوسائل المهمة لبناء الشخصية الواعية، وتعزيز الروابط بين الشباب، وترسيخ الانتماء الوطني. كما أشاد بالتخصصات الحديثة التي أضافتها الكلية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها التغذية الرياضية، مؤكدًا أهمية دراسة إنشاء مركز متخصص بالجامعة في هذا المجال، بما يدعم البحث العلمي، وينشر ثقافة التغذية السليمة والممارسة الرياضية بين الشباب.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى تأييده فكرة إطلاق دوري للجامعات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، بما يشجع الطلاب والطالبات على ممارسة الأنشطة الرياضية، ويحقق مردودًا إيجابيًا على صحتهم وحياتهم الجامعية ومجتمعهم.

وتقدم الدكتور عماد سمير بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لأنشطة الكلية المختلفة، مثمنًا جهود أعضاء لجان التقييم من أساتذة الكلية والجامعات المصرية المشاركة. وأكد أن الكلية تتبنى نهجًا أكاديميًا وبحثيًا ومؤسسيًا متطورًا يستهدف تنمية مهارات الطلاب والباحثين وصقل مواهبهم، بما يسهم في إعداد شخصيات متكاملة قادرة على خدمة المجتمع والمشاركة في بناء الوطن.

وأوضح الدكتور أحمد خضري أن الاختبار الشفوي ضمن امتحانات تأهيلي الدكتوراه يشهده اليوم 50 باحثًا من مختلف أقسام الكلية، من بينهم باحثان وافدان، لافتًا إلى أن الاختبار يتضمن ثلاثة مجالات؛ أولها مجال عام موحد لجميع الممتحنين، والثاني في مجال التخصص، والثالث في مجال مرتبط بالتخصص الدقيق للباحث. ويشترط اجتياز المجالات الثلاثة للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة الدكتوراه.

وأضاف أن تقييم الباحثين يتم من خلال خمس لجان تضم نخبة من الأساتذة المتخصصين، برئاسة كل من: الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين في مصر والأستاذ بجامعة العاصمة؛ والدكتور محمود عبد الحليم عبد الكريم، العميد الأسبق لكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط؛ والدكتور أحمد عبد المعز السنتريسي، أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة العاصمة؛ والدكتور طارق بدر الدين، رئيس الجمعية العربية لعلم النفس الرياضي والأستاذ بجامعة الإسكندرية؛ والدكتور عبد الرحمن عبد الباسط مدني، أستاذ علوم الصحة الرياضية بجامعة أسيوط والعميد الأسبق لكلية علوم الرياضة بجامعة أسوان.