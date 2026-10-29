أسيوط: الشباب والرياضة تنظم ندوة لتعزيز وعي طالبات كلية البنات الإسلامية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التثقيفية الموجهة للشباب والفتيات، بما يسهم في تنمية مهاراتهم القيادية، وتعزيز التفكير الإيجابي والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، وإعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، نظمت ندوة بعنوان "التعليم المستمر والمهارات القيادية" بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسيوط، بمشاركة أكثر من 100 طالبة، وذلك في إطار جهود الدولة لنشر الوعي وتنمية قدرات النشء والشباب.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد هاني عطا الله، عميد كلية البنات الإسلامية، والدكتورة أمل عبد الفتاح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح الجاحر، أستاذ الفقه المقارن، ومحمد زيدان، وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، وعاطف محمد، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

وتناولت الندوة مفهوم التعليم المستمر وأهميته في تطوير المعارف والمهارات ومواكبة المتغيرات، إلى جانب استعراض أبرز المهارات القيادية، ومنها التفكير الإيجابي، واتخاذ القرار، وتحمل المسؤولية، والعمل الجماعي، والتواصل الفعال، وإدارة الوقت، وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة، فضلًا عن أهمية الاستفادة من الفرص التدريبية المتاحة لتنمية القدرات الشخصية والعملية.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات الشباب والرياضة في تنفيذ البرامج التثقيفية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الطالبات، وتدعم مشاركتهن الإيجابية في المجتمع.

واختُتمت الندوة بفتح باب النقاش وتبادل الآراء مع الطالبات، بما أتاح لهن التعبير عن أفكارهن ومناقشة الموضوعات المطروحة، والتأكيد على دور الفتيات في نشر الوعي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.