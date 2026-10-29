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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الاجتماعية بالمطمر لمتابعة تشغيل مشروعات حياة كريمة

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر لمتابعة تشغيل مشروعات "حياة كريمة"
محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر لمتابعة تشغيل مشروعات "حياة كريمة"
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، لمتابعة انتظام تشغيلها بعد تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الاستفادة من إمكاناتها في توفير خدمات الرعاية الاجتماعية والضمانية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة بعد دخولها مرحلة التشغيل.

جاء ذلك بحضور محمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وسوزان محمد راضي، منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة، وعواطف درويش نائب رئيس المركزوالمشرف على حياة كريمة، وأسماء محمد علي، مدير الإدارة الاجتماعية بساحل سليم، وصفاء محمد علي، مدير الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع التضامن الاجتماعي.

وتابع المحافظ أقسام الوحدة ومكوناتها، المقامة على مساحة 700 متر مربع والمكونة من دورين، واستمع إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتي تشمل الحضانة، ومكاتب التأهيل والتخاطب، وقاعات التدريب المهني، ومقرًا لإحدى الجمعيات الأهلية، فضلًا عن خدمات برنامجي "تكافل وكرامة"، والمعاشات الاستثنائية والضمان الاجتماعي، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، وصرف الإعانات للحالات الإنسانية، وخدمات مكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات، وتوفير التمويل والقروض لمشروعات الأسر المنتجة.

وأكد اللواء محمد علوان أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات "حياة كريمة" بعد دخولها مرحلة التشغيل، للتأكد من تقديم الخدمات المستهدفة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها، مشددًا على ضرورة انتظام العمل بالوحدة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والارتقاء بجودة الحياة بالقرى.

كما تابع المحافظ الأنشطة داخل قاعات الحضانة، وتحدث مع الأطفال والمعلمين للاطمئنان على سير العمل، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة مناسبة لرعاية الأطفال وتنمية قدراتهم، ومواصلة متابعة أداء المنشآت الخدمية التي جرى تطويرها ضمن المبادرة، لضمان استدامة تشغيلها وتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين.

أسيوط الوحدة الاجتماعية مركز ساحل سليم المبادرة الرئاسية حياة كريمة خدمات الرعاية الاجتماعية المشروع القومي لتطوير الريف المصري

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