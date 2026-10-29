وكيل تعليم أسيوط يتابع حملة التطعيم ضد الحصبة بمدرستى لغات في حى غرب

شهد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، بمقر مدرستى 30 يونيو الرسمية لغات والثورة الرسمية لغات بحى غرب بإدارة أسيوط التعليمية والتي تستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات ،وذلك تحت رعاية ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،واللواء محمد علوان محافظ أسيوط،فى إطار التنسيق المتبادل للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الاطفال والأطفال وتوفير بيئة تعليمية آمنة .

حيث تفقد تفقد وكيل الوزارة ، لجان التطعيم بالمدرستين والتى تعمل خلال اليوم الدراسى دون التأثير على سير الدراسة ،و تابع عمل ندوات تثقيف صحى للمعلمين والطلاب وتوعيتهم بأهمية التطعيم والاستفادة من خدمات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية فضلا عن تكثيف حملات التوعية والتثقيف لأولياء الأمور للتعريف بأهمية اللقاح ودوره الحاسم فى وقاية الأطفال وحمايتهم من الأمراض المعدية .

وأعلن وكيل الوزارة ، دعمه الكامل لتنفيذ فعاليات الحملة بكافة مدارس المحافظة على مستوى 11 ادارة تعليمية و تسخير كافة إمكانيات قطاع التعليم بأسيوط لخدمة أهداف الحملة القومية التى انطلقت 25 اكتوبر على مستوى الجمهورية وتستمر لمدة 21 يوما لتحقيق المستهدف ، موجها الشكر للقائمين على حملات التطعيم والفرق المشاركة بالمدارس على مجهوداتهم فى الحملة ،لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديري المدارس والفرق الصحية المكلفة بكل مدرسة وتسهيل عملها ،فضلا عن تجهيز المنشآت التعليمية و توفير كافة التسهيلات واللوجستيات اللازمة للفرق الطبية المتحركة والثابتة داخل المدارس لضمان أداء مهامها بسرعة وكفاءة وضمان التنفيذ الجيد لمراحل الحملة وكافة الفعاليات التى سيتم تنظيمها لتحقيق أقصى استفادة لابنائنا الطلاب ولجميع العاملين بالحقل التعليمى .

وأشار وكيل الوزارة ،إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بمدارس المحافظة يبلغ 520 ألف و 400 طالب بمراحل رياض الاطفال والابتدائية على مستوى 11 ادارة تعليمية ،لافتا التنسيق المشترك مع الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة، داخل المدارس بمراحل رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية بجميع المدارس والإدارات على مستوى المحافظة .