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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة جاهزية معدات الحملات الميكانيكية بديروط لتعزيز خدمات النظافة

معدات الحملات الميكانيكية بديروط
معدات الحملات الميكانيكية بديروط
إيهاب عمر

وجّه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والسيارات التابعة للوحدات المحلية، والتأكد من كفاءتها الفنية وقدرتها على أداء مهامها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النظافة العامة وتمهيد الطرق والتعامل الفوري مع البلاغات والطوارئ.

وأوضح المحافظ ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، أجرت متابعة ميدانية واختبارات لكفاءة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بقرية دشلوط، للوقوف على حالتها الفنية ومدى استعدادها للعمل والتدخل عند الحاجة، وذلك بحضور خلف عابد، رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، ومحمود صابر، مدير المتابعة الميدانية بالمركز.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أهمية الفحص الدوري للسيارات والمعدات، وفي مقدمتها سيارات الكنس ومعدات النظافة والإنقاذ السريع، مع الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والعلاجية، وسرعة إصلاح الأعطال لضمان استمرار العمل دون معوقات، والحفاظ على كفاءة المعدات وجاهزيتها للاستخدام في مختلف الظروف.

وشدد محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومتابعة الحالة الفنية للمعدات بصورة دورية، بما يدعم جهود تحسين منظومة النظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق، والتعامل بكفاءة وسرعة مع الأزمات والطوارئ، وضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

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