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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير ميدان "أم البطل" لتحويله إلى متنفس للمواطنين

محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير وتجميل ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي
محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير وتجميل ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي
إيهاب عمر

تابع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال تطوير وتجميل ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، أسفل كوبري أسيوط العلوي، للوقوف على ما تم إنجازه ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للميادين والمداخل الرئيسية وتحسين الصورة البصرية للمدينة .. رافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

واطلع المحافظ ، على مستجدات أعمال التطوير ومراحل التنفيذ، التي تشمل ترميم وتجديد التمثال الموجود بالميدان على أيدي متخصصين، ودهان البلدورات، والتوسع في زراعة الأشجار ونباتات الزينة، وتنسيق المسطحات الخضراء، إلى جانب تجهيز أماكن للجلوس من خلال توفير المقاعد والبرجولات، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي على الموقع وتحويله إلى متنفس حضاري للمواطنين، مع مراعاة طبيعة المنطقة وحركة المرور المحيطة بها.

واستمع اللواء محمد علوان ، إلى شرح من رئيس حي شرق حول مراحل العمل الجاري تنفيذها، والذي أوضح أن اللون الظاهر على التمثال حاليًا هو طبقة تأسيسية "بطانة" ضمن مراحل التجهيز، وليس اللون النهائي، لافتًا إلى أن أعمال التشطيب ستتضمن دهانه باللون البرونزي المعتق المائل إلى الأخضر الداكن، بما يتناسب مع الطابع الفني للتمثال ويتكامل مع أعمال تطوير الميدان.

وتابع المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال، مؤكدًا أهمية استكمال عناصر التطوير والتجميل والاهتمام بالتفاصيل التي تسهم في تحسين المشهد البصري، والحفاظ على المسطحات الخضراء وعناصر التجميل، بما يليق بأهمية المدخل الجنوبي باعتباره واجهة رئيسية للمدينة أمام القادمين إليها.

وأكد اللواء محمد علوان ، أن تطوير ميدان "أم البطل" يأتي ضمن توجه المحافظة لتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير وتجميل الميادين ورفع كفاءتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع والمساهمات المجتمعية، بما يدعم جهود الأجهزة التنفيذية في تحسين المظهر العام، ويسهم في تنفيذ مشروعات التجميل والتطوير دون تحميل الموازنة العامة للمحافظة أعباء مالية إضافية.

وأشار المحافظ ، إلى عدد من النماذج التي تشهد أعمال تطوير وتجميل بالمشاركة المجتمعية، من بينها ميدان الحرب والسلام، والميدان الجديد بصينية الوليدية، إلى جانب إنشاء ميدان الشهيد بمنطقة الهلالي، موضحًا أن هذه المبادرات تعكس أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع في الارتقاء بالشوارع والميادين وإبراز الهوية البصرية لمدينة أسيوط.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في متابعة أعمال تطوير الميادين والمحاور الحيوية والتوسع في تطبيق المشاركة المجتمعية لتشمل مزيدًا من المواقع، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء، وتحسين المظهر الحضاري، وتوفير بيئة أكثر جمالًا وملاءمة للمواطنين.

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