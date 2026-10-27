محافظ أسيوط: تركيب حواجز "نيوجيرسي" بموقف غرب السكة الحديد بأبوتيج لتعزيز السلامة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف مراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأعمال التي تستهدف تعزيز السلامة العامة وتأمين المواقف والطرق وحماية أرواح المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، تتابع ميدانيًا أعمال تركيب الحواجز الخرسانية "نيوجيرسي" بموقف غرب السكة الحديد، على ترعة نجع حمادي، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمركز، بهدف تعزيز إجراءات الأمان بالموقف وحماية الركاب والمواطنين المترددين عليه.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن تركيب الحواجز يستهدف الحد من مخاطر السقوط في الترعة، وتوفير عوامل الحماية اللازمة للمواطنين والسيارات، لا سيما في المناطق التي تشهد حركة مستمرة للركاب، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر أمانًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط ، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة، وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة المرافق العامة، وتعزيز السلامة بالمواقف والطرق، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.